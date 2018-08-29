Глава Центризбиркома Элла Памфилова сегодня выступила с критикой нормы закона о муниципальном фильтре

На заседании ЦИК она сказала, что это положение необходимо изменить, поскольку муниципальный фильтр позволяет создавать привилегированные условия для отдельных кандидатов и, наоборот, отстранять от выборов других.

Слова главы ЦИКа о необходимости изменения муниципального фильтра ни к чему не приведут, — считает политик Дмитрий Гудков. Подобные выступления раньше уже были, и эффекта от них не было, — сказал он в интервью «Эху Москвы». Дмитрий Гудков добавил, что муниципальный фильтр в любом случае останется.