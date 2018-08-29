Глава Центризбиркома Элла Памфилова сегодня выступила с критикой нормы закона о муниципальном фильтре
На заседании ЦИК она сказала, что это положение необходимо изменить, поскольку муниципальный фильтр позволяет создавать привилегированные условия для отдельных кандидатов и, наоборот, отстранять от выборов других.
Слова главы ЦИКа о необходимости изменения муниципального фильтра ни к чему не приведут, — считает политик Дмитрий Гудков. Подобные выступления раньше уже были, и эффекта от них не было, — сказал он в интервью «Эху Москвы». Дмитрий Гудков добавил, что муниципальный фильтр в любом случае останется.
Комментарии4
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starokozlovicky2gus 29 августа 2018 | 18:23
Мухи против дерьма.
raffal 29 августа 2018 | 18:26
Характерно, что мадам Панфилова выступила с этим заявлением не до избирательной кампании, а после уже состоявшихся парламентских и президентских "выборов" (закавычено!). А так же, только что завершившемся "выдвижении кандитатов" (также в кавычках) на мэрские выборы в Москве.
ajsenev 29 августа 2018 | 18:52
Ну да, все основные выборы прошли или пройдут в ближайшее время с этим поганым фильтром, а теперь можно и свободомыслие изобразить.
andetag 29 августа 2018 | 18:56
и как кстати выступила! когда ничего уже сделать нельзя!