Суд арестовал двух фигурантов нового дела об избиениях в ярославской колонии

Оно было возбуждено после публикации второго видео в «Новой газете».

Замначальника службы безопасности исправительной колонии №8 Сардор Зиябов и начальник цеха Дмитрий Никитенко останутся под стражей до 20 сентября. От дачи показаний они отказались. Об их задержании стало известно сегодня. Оба подозреваемых попали на видео с избиениями заключенных в другой ярославской колонии №1. Как выяснило следствие, инцидент произошел 29 ноября 2016 года. В этот день сотрудники обеих колоний участвовали в совместных плановых режимных мероприятиях. На кадрах видно, как они выстраиваются вдоль коридора и бьют руками, ногами и резиновыми дубинками осужденных, которых заставляют бежать мимо шеренги. Сообщается, что запись сделана с помощью видеорегистратора, прикрепленного к одежде одного из сотрудников. На прошлой неделе видео опубликовала «Новая газета». После этого было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Отметим, что в сегодняшнем заседании по мере пресечения участвовал по видеосвязи Евгений Макаров, издевательства над которым в той же первой колонии попали на видео «Новой газеты» и «Общественного вердикта», опубликованные в июле. Он сказал суду, что в колонии №8, куда его перевели после скандала, над ним продолжали издеваться, даже когда он получил госзащиту.

Напомним, по первому делу о пытках в ярославской колонии задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. 17 сотрудников колонии лишились должностей. ФСИН начала проверку по всей стране.