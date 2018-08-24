Яндекс сегодня не согласился с решением Мосгорсуда по делу о пиратстве, несмотря на реальную угрозу блокировки его сервиса Яндекс.Видео. Мосгорсуд на прошлой неделе удовлетворил иск нескольких телеканалов, принадлежащих компании Газпром-медиа. Дело в том, что поисковая выдача Яндекса предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы этих телеканалов. Роскомнадзор заявляет, что если эти ссылки, благодаря которым видео можно воспроизвести прямо в поисковике, не будут убраны к вечеру четверга, то сервис будет заблокирован.

Пресс-секретарь Яндекса Илья Грабовский заявил, что Яндекс будет обжаловать заявление суда. Грабовский отметил, что компания попытается найти совместное с участниками рынка решение в рамках действующего законодательства.

Разбирательство между РКН и «Яндексом» может создать полезный для российского общества прецедент. Он наглядно покажет изъяны в профильных законах, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный аналитик РАЕК Карен Казарян. Карен Казарян подчеркнул, что требования РКН к Яндексу неуместны, поскольку он сам по себе не размещает незаконную информацию.

Если Роскомнадзор все же заблокирует «Яндекс.Видео», то не исключено, что могут пострадать и сторонние интернет-ресурсы, как это уже было в случае с блокировкой Телеграма. Об этом «Эху Москвы» сказал руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк. По словам Козлюка, конечно, пользователи пострадают от действий РКН, однако отметил, что это не первая блокировка и большинство уже знает, как можно ее обойти.