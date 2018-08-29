Путин выступил сегодня со специальным обращением, посвященным увеличению пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин выступил сегодня со специальным обращением, посвященным, пожалуй, самой резонансной теме последних месяцев – увеличению пенсионного возраста. Он сказал, что это неизбежный шаг, сославшись на демографические трудности, связанные с поколением родившихся в 90-ые годы. При этом президент предложил некоторые смягчения правительственному законопроекту, который, напомним, был уже принят Госдумой в первом чтении. Одна из главных инициатив – увеличение пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Вообще, женщинам в этом обращении было уделено много внимания: например, президент предложил ввести возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Для мужчин предлагаемый пенсионный возраст останется неизменным – 65 лет.

Среди прочих инициатив, предложенных Путиным, стоит отметить уменьшение на 3 года стажа, необходимого для выхода на досрочную пенсию. Президент выразил надежду, что федеральные и региональные льготы сохранятся для россиян, достигших нынешних отметок пенсионного возраста. Кроме того, большой резонанс вызвала инициатива Владимира Путина ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста, а также отказ им в найме на работу. В правительстве подсчитали, что эти изменения обойдутся в 500 миллиардов рублей за 6 лет. Однако, как сказал в эфире нашей радиостанции директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров, предложенные президентом изменения не снизят эффективность этой меры.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что общество позитивно отреагирует на обращение президента. Напомним, что на фоне дискуссий о повышении пенсионного возраста, рейтинги Владимира Путина, Дмитрия Медведева, правительства и Единой России снизились до минимумов за несколько последних лет. В то же время, политолог Глеб Павловский считает, что выступление Путина вряд ли сможет как-то повлиять на настроение в обществе.

Коммунисты, которые организуют референдум по вопросу пенсионного возраста, а также акции протеста, не собираются менять своих планов, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин. Рашкин отметил, что всероссийский протестные акции КПРФ намечены на второе и двадцать второе сентября.

А на 9 сентября намечено проведение всероссийской акции протеста, которую объявил Алексей Навальный. Предложения Путина, как и в случае с коммунистами, на намерения Фонда борьбы с коррупцией не повлияли, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник организации Любовь Соболь.