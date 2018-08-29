Путин выступил сегодня со специальным обращением, посвященным увеличению пенсионного возраста
Президент России Владимир Путин выступил сегодня со специальным обращением, посвященным, пожалуй, самой резонансной теме последних месяцев – увеличению пенсионного возраста. Он сказал, что это неизбежный шаг, сославшись на демографические трудности, связанные с поколением родившихся в 90-ые годы. При этом президент предложил некоторые смягчения правительственному законопроекту, который, напомним, был уже принят Госдумой в первом чтении. Одна из главных инициатив – увеличение пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Вообще, женщинам в этом обращении было уделено много внимания: например, президент предложил ввести возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.
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Для мужчин предлагаемый пенсионный возраст останется неизменным – 65 лет.
Среди прочих инициатив, предложенных Путиным, стоит отметить уменьшение на 3 года стажа, необходимого для выхода на досрочную пенсию. Президент выразил надежду, что федеральные и региональные льготы сохранятся для россиян, достигших нынешних отметок пенсионного возраста. Кроме того, большой резонанс вызвала инициатива Владимира Путина ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста, а также отказ им в найме на работу. В правительстве подсчитали, что эти изменения обойдутся в 500 миллиардов рублей за 6 лет. Однако, как сказал в эфире нашей радиостанции директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров, предложенные президентом изменения не снизят эффективность этой меры.
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что общество позитивно отреагирует на обращение президента. Напомним, что на фоне дискуссий о повышении пенсионного возраста, рейтинги Владимира Путина, Дмитрия Медведева, правительства и Единой России снизились до минимумов за несколько последних лет. В то же время, политолог Глеб Павловский считает, что выступление Путина вряд ли сможет как-то повлиять на настроение в обществе.
Коммунисты, которые организуют референдум по вопросу пенсионного возраста, а также акции протеста, не собираются менять своих планов, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин. Рашкин отметил, что всероссийский протестные акции КПРФ намечены на второе и двадцать второе сентября.
А на 9 сентября намечено проведение всероссийской акции протеста, которую объявил Алексей Навальный. Предложения Путина, как и в случае с коммунистами, на намерения Фонда борьбы с коррупцией не повлияли, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник организации Любовь Соболь.
Комментарии28
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post_v 29 августа 2018 | 18:06
в некоторых регионах (Яндекс всем в помощь) даже молодые неженатые мужчины умудрялись получать материнский капитал
что помешает этим же мужчинам получать пенсию досрочно как многодетным матерям?
jjuddgge_ddrredd 29 августа 2018 | 18:09
Не хотел комментировать всю эту ситуацию с пэнзиями, не интересно. И Мне казалось, что всем всё - очевидно. Но тут такое возбуждение среди ботвы, такое бурление. Да...ботва есть ботва)))
Уже и о транзите Власти какие-то клоуны говорят, и о падение рейтинга Пути. Смешно.
Разъясняю для ботвы.
1." Пэнзионная реформа" - один из 400 легальных способов отъёма денег у населения, или говоря проще - юридическое мошенничество. Фейковые экономисты говорят, мол зря это Власть делает, есть деньги в казне. Ну и клоуны, "реформа" проворачивается только потому, что НЕТ денег в казне. Кого обобрать? Не силовикоффф же))
2. Рейтинг Пути упал. Ну и ну. Рейтинг Пути НИКОГДА не был 86%, только пустоголовые придурки верят в эти цифры и % на выборах. Всё рисуется, технология отработана Чуровым давно. Эллочка Панфилова - это сделавший операцию по смене пола Чуров. Да, ещё бороду сбрил. Реальный рейтик Пути ВСЕГДА был 40-45%, не более.
3. Болотные хомяки, каждый день с надеждой ждущие свержения Пути уже лет 10-15 (преступник, суд, Гаага, Рашка, Чаушеску и т.д.), получили новую надежду, 101-ю по счёту. Ничего не изменится, плебс пошумит-пошумит и затихнит. 70 лет импотентов-коммуняк терпели, например. Путя это не идиот Горби и не алкаш Ельцин. Хитрый, коварный гэбист. Который ЗАЧИСТИЛ всю оппозицию. А кто не понимает, что к чему - есть Кадыров и его кунаки. Вспомним хотя бы Политковскую, Немцова.
Короче, пока Путю ногами вперёд из Кремля не вынесут, ничего не изменится в этой несчастной стране.
И вообще, старина Гегель: "Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает"(с). А потом это правительство имеет этот народ, как пожелает))).
Поймите, дурики, дело не в Путе. Путя - не причина, Путя - следствие....хе-хе
gordy 29 августа 2018 | 18:13
Гонец с плохой вестью??
begly_ 29 августа 2018 | 18:26
Все довольны все смеются., особенно женщины. У них аж звизда до ушей..
zemljanka 29 августа 2018 | 18:42
Соловей-разбойник.
zemljanka 29 августа 2018 | 18:45
"... - не моргнув глазом..."
kotbajune 29 августа 2018 | 18:57
Какая к чёрту демография?!!
А что там с производительностью труда, -
100 лет назад 80% населения работало в с/х, чтоб прокормить страны Европы, сейчас менее 5%...
так и с пенсиями.. - демография не при чём
при чём - неспособность путинско-ельцинских холуёв повысить общественную производительность труда за 25 лет с лишком!!!
И не по сравнению с 1913 годом, а по сравнению с США, Германией и т.д здесь и сейчас.
Как эта дистанция изменилась с 1991?
Решили дыру от своей бездарности и никчёмности покрыть за счёт того же вымирающего народа....
Кстати, в 90-е когда, по словам Путина, народ вымирал, такие как он, как Гайдар, Немцов покойный, Зюганов и т.д. и либералы и "патриоты" РАВНО обретали расцвет жизни, капиталы и должности!!!!
zurich_106 29 августа 2018 | 19:00
jjuddgge_ddrredd: ..Путя, путя.
Вот такие как ты дебилы и есть причина.
tom_tom 29 августа 2018 | 18:11
Помните треп П@йла о том, что рублей из-за обвала доллара стало больше?
Сегодняшняя лапша про пенсионный грабеж из той же серии.
Главное в работе чекиста - нести ахинею с честными глазами. Ггггг...
post_v 29 августа 2018 | 18:09
"...Иногда паспорта переписывались, делали это в основном мужчины. Приписать себе лишних лет пятнадцать, а то и двадцать считалось чуть ли не традицией. Зачем? Ну, во первых, получить пенсию пораньше. Но это было не столь важно, а важно получить статус старейшины, к которым относились как к мудрецам. Статус давал и власть – только старейшина принимал важные решения, за ним оставалось последнее слово. Он имел непререкаемый авторитет, почет, высшие проявления уважения, ежеминутную заботу, а также мог позволить себе капризы, самодурство, самоуправство и прочие побочные эффекты абсолютной власти."
(Маша Трауб, "Моя бабушка – Лермонтов". 2018)
yazva_sibirskaya 29 августа 2018 | 18:10
Да какая разница, на 8 или на пять? Если мне до пенсии оставалось 2 года, и работаю я уже из последних сил, а теперь станет 4, мне-то эти послабления что дадут?
ДА НИЧЕГО!!!
begly_ 29 августа 2018 | 18:39
yazva_sibirskaya:
Как это НИЧЕГО? У вас появилась возможность заработать много денег за 4 года.
all_seeing74 29 августа 2018 | 18:12
Та понятно шо шаг неизбежный! Никто не позволит голодать уточке и остаться без шлюх дерипаске! Понты наше все!))))
trans 29 августа 2018 | 18:12
Все как обычно, стандартная разводиловка. Сначала злые бояре делают три шага вперед, потом, осмотревшись, хороший царь делает шаг или полшага назад в зависимости от обстановки - и дело в шляпе.
Итог - два шага вперед сделаны как и планировалось, а народ радостно благодарит доброго царя-батюшку!!!
all_seeing74 29 августа 2018 | 18:17
trans: можно подумать мы не знали что так будет!))))
j_partizan 29 августа 2018 | 18:14
Фамилия Путин, кроме рвотного рефлекса, более ничего не вызывает.
А пенсиях надо было думать, когда деньги из пенсионных фондов брали на непрофильные нужды и когда осуществляли бесплатную приватизацию.
pons 29 августа 2018 | 18:16
все, кто радовался няшмяшу, олимпиадам-мундиалям - платите. а я уже на пензии. приподнимут чутка - лишний разок винца хорошего попью
all_seeing74 29 августа 2018 | 18:53
pons: хорошего вина? На 500₽?!))))) флаг в руки!!! Не долго тебе радоваться! С цирозом долго не живут!!)))))
lager23 29 августа 2018 | 18:20
Безумие — это дикая природа внутренней реальности....
volvic 29 августа 2018 | 18:21
Теперь, после выступления Путина, стало очевидно, что это была двухходовочка. Неужели кто-то купится?
yralez 29 августа 2018 | 18:23
И стариков кинули и работодателей наказали......а сам как Дуремар.
Совершенно ни при чем.
haltttttt 29 августа 2018 | 18:27
Праклятыя девяностыя....
ts 29 августа 2018 | 18:31
haltttttt: А какие в нашей стране не проклятые?
begly_ 29 августа 2018 | 18:42
ts:
Горбачевские...... Тогда много чего было можно и молодыми мы были...
elixer 29 августа 2018 | 18:34
Пенсионный грабеж под руководством экс-коммунистической номенклатуры и их последователей совершен успешно.
virgenu 29 августа 2018 | 18:35
Банальное мошенничество и ложь. Речь идёт не о возрасте выхода на пенсию, а о размере пенсии. В США пенсии (пособие по нетрудоспособности) в 12 раз выше, чем в России.
koshkaedu 29 августа 2018 | 18:54
Путин опять всех переиграл, однозначно. Но в мае м-це я предполагал, что
он появится перед подданными на белом коне. Не угадал. Путин появился
на сером и весь в яблоках.
timber_head 29 августа 2018 | 18:56
"сославшись на демографические трудности, связанные с поколением родившихся в 90-ые годы."
Так, для справки. По данным Росстата, численность населения России в 90-е годы УВЕЛИЧИЛАСЬ к 2000 году по сравнению с 1991 на десять миллионов, а вот в путинские сократилась почти на столько же и ДО СИХ ПОР не достигла уровня 2000 года.