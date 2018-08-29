Z Архив новостей новости
5 11 6 499
17:31, 29 августа 2018

Государственный исторический музей объявил акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. Стоимость работ оценивается в 47 миллионов рублей. Памятник находится в ведении музея с конца 2016-го года. Его состояние вызывает серьезные опасения. Требуется безотлагательная реставрация, — рассказали в администрации ГИМа. В течение года памятник планируют демонтировать с постамента и перевезти в мастерские.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

post_v 29 августа 2018 | 17:34

Памятник находится на территории, подконтрольной исключительно ФСО.
ФСО случаем ничего не требует из этих 47 000 000 ? - например, за контроль над работами по демонтажу…

а вообще-то это позор, ходить с шапкой и просить деньги на ремонт ЭТОГО памятника

astet 29 августа 2018 | 17:35

post_v: деньги, предназначенные для реставрации памятника,
пошли на предвыборную кампанию Оленевода?

post_v 29 августа 2018 | 17:49

astet:
======
Расходы на строительство парка «Зарядье» у Кремля составили 14 млрд руб.
Это почти в три раза больше, чем было предусмотрено в начале реализации проекта

превышение сметы - 9 000 000 000 рублей

этого хватило бы, чтобы отреставрировать 191 (!!!) памятник Минину и Пожарскому

post_v 29 августа 2018 | 17:36

post_v:
=======

где там военно-исторический Мединский?
отменить финансирование очередной "цитадельки" - вот вам и денежки на реставрацию

(комментарий скрыт)

tag188 29 августа 2018 | 17:50

У Кубы попросите. Её Россия реставрирует крышу Капитолия за 650 миллионов, уж 47 миллионов они для Минина с Пожарским не пожалеют... наверное.

socialism 29 августа 2018 | 17:57


Интересно другое. Как могли в прошлом отлить из металла человеческие фигуры с такой тщательностью? Пряди волос, складки одежды, полости под одеждой и прочее? А меч как приварили и зачем? рука явно предназначена для другого предмета, и когда прикрепили к ней меч, рука его держит не неестественно. тоже самое видно на Александрийской колонне, где ангел с поднятой рукой когда-то явно держала копьё, но ей позже подсунули крест...
Очень похоже на то, что эти памятники были задолго до того, как люди их увидели и решили их присвоить себе.

compare 29 августа 2018 | 17:59

все..добро закончилось на пенсионном "кидке". сами "изыскивайте".. у людей есть,намного актуальнее проблемы...

demosua 29 августа 2018 | 18:15

сколько государство выделит, интересно..? Ведь эти персонажи - одни из его символов. То, чем живёт современная РФ...

oleg_kievlyanin 29 августа 2018 | 18:28

Уже было:

"Когда в курортном Пятигорске обаятельнейший проходимец Остап Бендер остался без копейки, он отправил своего непутевого спутника Кису Воробьянинова собирать милостыню, а сам занялся более элегантным отъемом денег у населения. Прикинувшись специалистом по защите памятников, он начал деловито собирать деньги с желающих ознакомиться с местной достопримечательностью – Провалом. Привыкший, что за все надо платить, народ с легкостью отдавал трудовые копейки за право взглянуть на трещину в скале с позеленевшей лужей на дне, и Остап Ибрагимович собрал на пропитание необходимую сумму. Отдельные сомневающиеся безропотно платили, узнав, что деньги взимаются на капитальный ремонт Провала. Чтобы не слишком проваливался."

oleg_kievlyanin 29 августа 2018 | 18:33

Пусть бы ещё в Посольство Польши обратились за помощью.

oleg_kievlyanin 29 августа 2018 | 18:55

//В течение года памятник планируют демонтировать с постамента и перевезти в мастерские.//
А на время реставрации установить на постамент скульптуру петуха из навоза, работы якутского скульптора Михаила Боппсова.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 502 6 6796 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 180 6 19038 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 82 6 9542 24.08
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Если власть добивается, чтобы Удальцов довел себя до смерти, если полагают, что он сдастся, то они заблуждаются…

5 48 6 10026 22.08
#слушать 36:28 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 77 6 9429 24.08
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 55 6 6985 27.08
Kистория, мнения
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 55 6 7073 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Новости

Президент Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, которую предлагает правительство В частности, пенсионный возраст для женщин повышается не на 8, а на 5 лет…

5 65 6 8337
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 71 6 9238 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 858 6 111210 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 11155 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7260 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 45 6 5976 24.08
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Чиновница заявила селу: «У вас нет будущего!» В Чувашии чиновница районной администрации объяснила закрытие сельской школы тем, что село вымирает и у него всё равно нет будущего. Нет будущего у родителей, детей, учителей. В этом селе живёт больше 1000 человек…

5 41 6 9188 22.08
Kшкола, рф, общество, мнения
Блоги

Линас Линкявичус министр иностранных дел Литвы

Об открытии сквера имени Бориса Немцова Это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем…

5 383 6 53812 24.08
Kнемцов, литва, мнения
Новости

Путин предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет «Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин»...

5 67 6 9384

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин накануне уволил 15 генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС Был опубликован соответствующий указ президента

5 15 6 51534
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 97 6 155048 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 82 6 9542 24.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 186 6 354117 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...

5 381 6 86949 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, наркотики, власть, бельгия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7218323
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3635396

Сегодня в эфире