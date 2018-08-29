Государственный исторический музей объявил акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому
Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. Стоимость работ оценивается в 47 миллионов рублей. Памятник находится в ведении музея с конца 2016-го года. Его состояние вызывает серьезные опасения. Требуется безотлагательная реставрация, — рассказали в администрации ГИМа. В течение года памятник планируют демонтировать с постамента и перевезти в мастерские.
Комментарии11
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post_v 29 августа 2018 | 17:34
Памятник находится на территории, подконтрольной исключительно ФСО.
ФСО случаем ничего не требует из этих 47 000 000 ? - например, за контроль над работами по демонтажу…
а вообще-то это позор, ходить с шапкой и просить деньги на ремонт ЭТОГО памятника
astet 29 августа 2018 | 17:35
post_v: деньги, предназначенные для реставрации памятника,
пошли на предвыборную кампанию Оленевода?
post_v 29 августа 2018 | 17:49
astet:
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Расходы на строительство парка «Зарядье» у Кремля составили 14 млрд руб.
Это почти в три раза больше, чем было предусмотрено в начале реализации проекта
превышение сметы - 9 000 000 000 рублей
этого хватило бы, чтобы отреставрировать 191 (!!!) памятник Минину и Пожарскому
post_v 29 августа 2018 | 17:36
post_v:
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где там военно-исторический Мединский?
отменить финансирование очередной "цитадельки" - вот вам и денежки на реставрацию
tag188 29 августа 2018 | 17:50
У Кубы попросите. Её Россия реставрирует крышу Капитолия за 650 миллионов, уж 47 миллионов они для Минина с Пожарским не пожалеют... наверное.
socialism 29 августа 2018 | 17:57
Интересно другое. Как могли в прошлом отлить из металла человеческие фигуры с такой тщательностью? Пряди волос, складки одежды, полости под одеждой и прочее? А меч как приварили и зачем? рука явно предназначена для другого предмета, и когда прикрепили к ней меч, рука его держит не неестественно. тоже самое видно на Александрийской колонне, где ангел с поднятой рукой когда-то явно держала копьё, но ей позже подсунули крест...
Очень похоже на то, что эти памятники были задолго до того, как люди их увидели и решили их присвоить себе.
compare 29 августа 2018 | 17:59
все..добро закончилось на пенсионном "кидке". сами "изыскивайте".. у людей есть,намного актуальнее проблемы...
demosua 29 августа 2018 | 18:15
сколько государство выделит, интересно..? Ведь эти персонажи - одни из его символов. То, чем живёт современная РФ...
oleg_kievlyanin 29 августа 2018 | 18:28
Уже было:
"Когда в курортном Пятигорске обаятельнейший проходимец Остап Бендер остался без копейки, он отправил своего непутевого спутника Кису Воробьянинова собирать милостыню, а сам занялся более элегантным отъемом денег у населения. Прикинувшись специалистом по защите памятников, он начал деловито собирать деньги с желающих ознакомиться с местной достопримечательностью – Провалом. Привыкший, что за все надо платить, народ с легкостью отдавал трудовые копейки за право взглянуть на трещину в скале с позеленевшей лужей на дне, и Остап Ибрагимович собрал на пропитание необходимую сумму. Отдельные сомневающиеся безропотно платили, узнав, что деньги взимаются на капитальный ремонт Провала. Чтобы не слишком проваливался."
oleg_kievlyanin 29 августа 2018 | 18:33
Пусть бы ещё в Посольство Польши обратились за помощью.
oleg_kievlyanin 29 августа 2018 | 18:55
//В течение года памятник планируют демонтировать с постамента и перевезти в мастерские.//
А на время реставрации установить на постамент скульптуру петуха из навоза, работы якутского скульптора Михаила Боппсова.