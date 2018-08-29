Государственный исторический музей объявил акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

Государственный исторический музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. Стоимость работ оценивается в 47 миллионов рублей. Памятник находится в ведении музея с конца 2016-го года. Его состояние вызывает серьезные опасения. Требуется безотлагательная реставрация, — рассказали в администрации ГИМа. В течение года памятник планируют демонтировать с постамента и перевезти в мастерские.