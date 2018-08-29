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17:31, 29 августа 2018

«Дождь из клопов» выпал в Ангинском районе Якутии

Это произошло в понедельник и во вторник, — рассказали в Министерстве природы республики. Речь идет о так называемых клопах-гребляках. В последний раз такое явление наблюдалось четверть века назад. Для людей эти насекомые не представляют опасности, — заверили специалисты.

Комментарии

13

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n_a_t_a7777777 29 августа 2018 | 17:41

Знамение! Лихо начинается пенсионная реформа....

poluputing 29 августа 2018 | 17:52

n_a_t_a7777777: не-а, это крысобратьям знамение о грядущем возмездии за подло убитых в илловайском "зелёном" коридоре украинцах

malanoff 29 августа 2018 | 17:59

n_a_t_a7777777: Это знак Путину-Медведеву о конце. Ну хотелось бы как минимум.

seryj_wolk 29 августа 2018 | 18:09

malanoff: Манны небесной в рфии ждать нечего. Тут или клопы или еще какая-нибудь гадость. Даже столица постоянно обсеривается. Русский дух!

zztop1960 29 августа 2018 | 17:44

Латыши называют русских , теперь только националисты , utainie ( вшывые) , потому что , когда , в 1940 году, советские войска оккупировали Латвию , у советских солдат были вши, Видимо это от дождя

starokozlovicky2gus 29 августа 2018 | 18:21

zztop1960: Видимо, это от вождя.

stebinmaku 29 августа 2018 | 17:46

Значит скоро будет град из тараканов..

yralez 29 августа 2018 | 17:51

Кому с неба манна , кому клопы.
За духовитость..

mamiluk 29 августа 2018 | 17:54

"Клопы" присосались к россиянам и уже 18 лет сосут кровь с бесправного населения...вот это трагедия...

begly_ 29 августа 2018 | 18:05

Срочно вызвать китайцев., те всё едят.

pontifig 29 августа 2018 | 18:12

Четверть века назад крякнул есесесер

demosua 29 августа 2018 | 18:21

а вот в Крыму опять тараканы появились... Народ говорит - Россия пришла...

fikus74 29 августа 2018 | 18:31

эх!!! какую красоту я пропустил, а то в москве всё сероводород да сероводород.

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