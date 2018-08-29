«Дождь из клопов» выпал в Ангинском районе Якутии

Это произошло в понедельник и во вторник, — рассказали в Министерстве природы республики. Речь идет о так называемых клопах-гребляках. В последний раз такое явление наблюдалось четверть века назад. Для людей эти насекомые не представляют опасности, — заверили специалисты.