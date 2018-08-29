«Дождь из клопов» выпал в Ангинском районе Якутии
Это произошло в понедельник и во вторник, — рассказали в Министерстве природы республики. Речь идет о так называемых клопах-гребляках. В последний раз такое явление наблюдалось четверть века назад. Для людей эти насекомые не представляют опасности, — заверили специалисты.
Комментарии13
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n_a_t_a7777777 29 августа 2018 | 17:41
Знамение! Лихо начинается пенсионная реформа....
poluputing 29 августа 2018 | 17:52
n_a_t_a7777777: не-а, это крысобратьям знамение о грядущем возмездии за подло убитых в илловайском "зелёном" коридоре украинцах
malanoff 29 августа 2018 | 17:59
n_a_t_a7777777: Это знак Путину-Медведеву о конце. Ну хотелось бы как минимум.
seryj_wolk 29 августа 2018 | 18:09
malanoff: Манны небесной в рфии ждать нечего. Тут или клопы или еще какая-нибудь гадость. Даже столица постоянно обсеривается. Русский дух!
zztop1960 29 августа 2018 | 17:44
Латыши называют русских , теперь только националисты , utainie ( вшывые) , потому что , когда , в 1940 году, советские войска оккупировали Латвию , у советских солдат были вши, Видимо это от дождя
starokozlovicky2gus 29 августа 2018 | 18:21
zztop1960: Видимо, это от вождя.
stebinmaku 29 августа 2018 | 17:46
Значит скоро будет град из тараканов..
yralez 29 августа 2018 | 17:51
Кому с неба манна , кому клопы.
За духовитость..
mamiluk 29 августа 2018 | 17:54
"Клопы" присосались к россиянам и уже 18 лет сосут кровь с бесправного населения...вот это трагедия...
begly_ 29 августа 2018 | 18:05
Срочно вызвать китайцев., те всё едят.
pontifig 29 августа 2018 | 18:12
Четверть века назад крякнул есесесер
demosua 29 августа 2018 | 18:21
а вот в Крыму опять тараканы появились... Народ говорит - Россия пришла...
fikus74 29 августа 2018 | 18:31
эх!!! какую красоту я пропустил, а то в москве всё сероводород да сероводород.