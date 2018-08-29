Смерть осужденного в Кирове, на теле которого обнаружили следы побоев, тюремное ведомство называет естественной
Как пишет газета «Омутнинские вести +", погибший Сергей Воронин был приговорен к 2-м месяцам колонии-поселения за неуплату алиментов. Его арестовали в зале суда 25-го июля, а уже 29-го его матери позвонили и сообщили, что ее сын мертв. По словам женщины, на теле погибшего она обнаружила множественные гематомы, порезы шеи и рук. У него были сломаны несколько ребер, пробита голова, а глаза вдавлены в глазницы.
Мать погибшего подала заявление в Следственный комитет, который отказался возбуждать уголовное дело. Во ФСИН утверждают, что смерть наступила из-за остановки сердца на фоне врожденного заболевания.
Комментарии26
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kraft 29 августа 2018 | 17:32
Жена бывшая теперь фиг что получит.
j_partizan 29 августа 2018 | 17:44
kraft:
Она будет годиться тем, что поспособствовала убийству отца своего ребёнка.
o_pokra 29 августа 2018 | 18:13
kraft: Пенсию по потере кормильца получит
astet 29 августа 2018 | 17:33
Что-то мне подсказывает,
что пока не начнётся отстрел представителей этого ведомства,
смерти от избиения так и будут оставаться естественными!
n_a_t_a7777777 29 августа 2018 | 17:36
astet:
Приморских партизан лихо закатали в асфальт....
perestarok 29 августа 2018 | 17:55
n_a_t_a7777777: "Приморских партизан лихо закатали в асфальт...."
Неопытные ребята были. Им бы хорошего руководителя и их правое дело жило бы до сих пор.
seryj_wolk 29 августа 2018 | 17:57
n_a_t_a7777777: Для вертухаев то, что заключенных избивают, кого до полусмерти, а кого и до смерти, дело совершенно естественное.
vezdehod 29 августа 2018 | 18:12
Естественно...После такого ИЗБИЕНИЯ, естественно наступает Смерть.
zztop1960 29 августа 2018 | 17:35
Переломанные рёбра , гематомы, фингалы под глазами , проломленная голова это признаки гриппа ( СК России)
fikus74 29 августа 2018 | 18:25
zztop1960: и это подтвердил онищенко.
nemez1 29 августа 2018 | 17:37
конечно, естественной, ведь он, поверсии фсина, не имел права жить
tebia 29 августа 2018 | 17:37
Во теперь по гроб жизни мучайся, что отца ребёнка (детей) в гроб загнала.
theklimoff 29 августа 2018 | 17:38
Для наших карателей и садистов вполне естественные причины смерти.
j_partizan 29 августа 2018 | 17:41
По-сути - смертная казнь за неуплату алиментов.
Так что мужики думайте, стоит ли увеличивать рождаемость в этой, богом забытой стране.
opponent70 29 августа 2018 | 18:27
j_partizan: \\\ в этой, богом забытой стране.\\\
То, что забытой вряд ли, а то, что проклятой - наверняка!
И поделом!!!
ka_mate 29 августа 2018 | 17:47
То есть человек умер через 4 дня после приговора.
Типа к смертной казни был приговорен.
yralez 29 августа 2018 | 17:49
Какая то безнадега........жизнь в РФ копейка.
Православные.
mamiluk 29 августа 2018 | 17:52
"Сам себя избил"...видимо, хотел подставить работников ФСИН...
tks 29 августа 2018 | 17:53
Естественные следы при жизненных травм, вызывают естественную смерть.
Новое слово в криминалистике от ФСИН. Войдет во все учебники.
petrivanov 29 августа 2018 | 17:59
Если его смерть естественна, то не естественно, что все остальные живы.
tks 29 августа 2018 | 18:02
petrivanov: А это уже будет новое слово в судебной медицине!
j_partizan 29 августа 2018 | 18:03
Насильники и педофилы выходят живыми на свободу, а мужчину убили за неуплату алиментов.
Вот такое российское правосудие, вот такая российская справедливость.
sagen 29 августа 2018 | 18:21
j_partizan: Я конечно дико извиняюсь - вы скакать не пробовали? Или и дальше будете насмехаться над каклами?
bor_borg 29 августа 2018 | 18:21
смерть от побоев всегда естественна.
fikus74 29 августа 2018 | 18:24
а можно чтобы такой же естественной смертью сдох дед вова
olenenok_zed 29 августа 2018 | 18:30
дак естественная, это потому, что было бы странно, останься он жив.