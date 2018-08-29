Смерть осужденного в Кирове, на теле которого обнаружили следы побоев, тюремное ведомство называет естественной

Как пишет газета «Омутнинские вести +", погибший Сергей Воронин был приговорен к 2-м месяцам колонии-поселения за неуплату алиментов. Его арестовали в зале суда 25-го июля, а уже 29-го его матери позвонили и сообщили, что ее сын мертв. По словам женщины, на теле погибшего она обнаружила множественные гематомы, порезы шеи и рук. У него были сломаны несколько ребер, пробита голова, а глаза вдавлены в глазницы.

Мать погибшего подала заявление в Следственный комитет, который отказался возбуждать уголовное дело. Во ФСИН утверждают, что смерть наступила из-за остановки сердца на фоне врожденного заболевания.