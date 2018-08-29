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17:30, 29 августа 2018

Смерть осужденного в Кирове, на теле которого обнаружили следы побоев, тюремное ведомство называет естественной

Как пишет газета «Омутнинские вести +", погибший Сергей Воронин был приговорен к 2-м месяцам колонии-поселения за неуплату алиментов. Его арестовали в зале суда 25-го июля, а уже 29-го его матери позвонили и сообщили, что ее сын мертв. По словам женщины, на теле погибшего она обнаружила множественные гематомы, порезы шеи и рук. У него были сломаны несколько ребер, пробита голова, а глаза вдавлены в глазницы.

Мать погибшего подала заявление в Следственный комитет, который отказался возбуждать уголовное дело. Во ФСИН утверждают, что смерть наступила из-за остановки сердца на фоне врожденного заболевания.

Комментарии

26

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kraft 29 августа 2018 | 17:32

Жена бывшая теперь фиг что получит.

j_partizan 29 августа 2018 | 17:44

kraft:
Она будет годиться тем, что поспособствовала убийству отца своего ребёнка.

o_pokra 29 августа 2018 | 18:13

kraft: Пенсию по потере кормильца получит

astet 29 августа 2018 | 17:33

Что-то мне подсказывает,
что пока не начнётся отстрел представителей этого ведомства,
смерти от избиения так и будут оставаться естественными!

n_a_t_a7777777 29 августа 2018 | 17:36

astet:
Приморских партизан лихо закатали в асфальт....

perestarok 29 августа 2018 | 17:55

n_a_t_a7777777: "Приморских партизан лихо закатали в асфальт...."

Неопытные ребята были. Им бы хорошего руководителя и их правое дело жило бы до сих пор.

seryj_wolk 29 августа 2018 | 17:57

n_a_t_a7777777: Для вертухаев то, что заключенных избивают, кого до полусмерти, а кого и до смерти, дело совершенно естественное.

vezdehod 29 августа 2018 | 18:12

Естественно...После такого ИЗБИЕНИЯ, естественно наступает Смерть.

zztop1960 29 августа 2018 | 17:35

Переломанные рёбра , гематомы, фингалы под глазами , проломленная голова это признаки гриппа ( СК России)

fikus74 29 августа 2018 | 18:25

zztop1960: и это подтвердил онищенко.

(комментарий скрыт)

nemez1 29 августа 2018 | 17:37

конечно, естественной, ведь он, поверсии фсина, не имел права жить

tebia 29 августа 2018 | 17:37

Во теперь по гроб жизни мучайся, что отца ребёнка (детей) в гроб загнала.

theklimoff 29 августа 2018 | 17:38

Для наших карателей и садистов вполне естественные причины смерти.

j_partizan 29 августа 2018 | 17:41

По-сути - смертная казнь за неуплату алиментов.
Так что мужики думайте, стоит ли увеличивать рождаемость в этой, богом забытой стране.

opponent70 29 августа 2018 | 18:27

j_partizan: \\\ в этой, богом забытой стране.\\\
То, что забытой вряд ли, а то, что проклятой - наверняка!
И поделом!!!

ka_mate 29 августа 2018 | 17:47

То есть человек умер через 4 дня после приговора.
Типа к смертной казни был приговорен.

yralez 29 августа 2018 | 17:49

Какая то безнадега........жизнь в РФ копейка.
Православные.

mamiluk 29 августа 2018 | 17:52

"Сам себя избил"...видимо, хотел подставить работников ФСИН...

tks 29 августа 2018 | 17:53

Естественные следы при жизненных травм, вызывают естественную смерть.
Новое слово в криминалистике от ФСИН. Войдет во все учебники.

petrivanov 29 августа 2018 | 17:59

Если его смерть естественна, то не естественно, что все остальные живы.

tks 29 августа 2018 | 18:02

petrivanov: А это уже будет новое слово в судебной медицине!

j_partizan 29 августа 2018 | 18:03

Насильники и педофилы выходят живыми на свободу, а мужчину убили за неуплату алиментов.
Вот такое российское правосудие, вот такая российская справедливость.

sagen 29 августа 2018 | 18:21

j_partizan: Я конечно дико извиняюсь - вы скакать не пробовали? Или и дальше будете насмехаться над каклами?

bor_borg 29 августа 2018 | 18:21

смерть от побоев всегда естественна.

fikus74 29 августа 2018 | 18:24

а можно чтобы такой же естественной смертью сдох дед вова

olenenok_zed 29 августа 2018 | 18:30

дак естественная, это потому, что было бы странно, останься он жив.

(комментарий скрыт)

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