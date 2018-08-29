Суд в Ярославле арестовал еще одного фигуранта дела об избиении в местной колонии

Дмитрий Никитенко будет находиться под стражей до 20-го сентября. До этого суд арестовал сотрудника колонии №8 Сардора Зиягова. Следователи задержали обоих после появления новой видеозаписи, на которой работники колонии избивали заключенных руками и дубинками. Сообщается, что потерпевшим по этому делу и по делу о пытках проходит один и тот же заключенный – Евгений Макаров. Эти дела были объединены.