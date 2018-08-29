Соединенные Штаты подали жалобу на Россию во Всемирную торговую организацию
Это связано с введением Москвой пошлин на ряд американских товаров, — передает Reuters. В свою очередь Москва обращалась в ВТО с требованием компенсации от США после введения пошлин на импорт изделий из стали и алюминия.
Комментарии2
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putin2018 29 августа 2018 | 17:06
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
glebbalbesov 29 августа 2018 | 17:08
Вот это поворот...ответка на санкции оказывается нарушением....а сами санкции ВТО не хочет рассмотреть????