Общественные активисты в Киеве организовали импровизированное кладбище у здания российского посольства
Участники акции принесли туда фотографии погибших 4 года назад под Иловайском украинских военных. Сегодня на Украине проходят мероприятия, посвященные годовщине кровопролитных боев на востоке страны. Руководство Украины настаивает на том, что в боях под Иловайском участвовали кадровые российские военные. В Москве эти утверждения отвергали.
Всего, по данным Военной прокуратуры, в августе 2014-го года в боях в Донбассе погибли более 350-ти украинских военных.
Комментарии3
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danko1 29 августа 2018 | 17:12
Понятно, что не уголовники-сепаратисты устроили котел под Иловайском, а Кремль с помощью бандитов-наемников и регулярной армии.
Так что кладбище импровизированное устроили под окнами посольства настоящего виновника, Кремля.
zztop1960 29 августа 2018 | 17:15
По канавам и полям Донбасса зарыто , хрен знает сколько , граждан РФ и других любителей не состоявшейся Новороссии
vvpv 29 августа 2018 | 17:16
До установления мира в украине оставалось 2 недели максимум. И тут через неконтролируемый участок границы ломанулись колонны ихтамнетов с тяжелым вооружением и бронетехникой, которую позднее бандиты типа найдут в шахтах Донбасса.