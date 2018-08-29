Общественные активисты в Киеве организовали импровизированное кладбище у здания российского посольства

Участники акции принесли туда фотографии погибших 4 года назад под Иловайском украинских военных. Сегодня на Украине проходят мероприятия, посвященные годовщине кровопролитных боев на востоке страны. Руководство Украины настаивает на том, что в боях под Иловайском участвовали кадровые российские военные. В Москве эти утверждения отвергали.

Всего, по данным Военной прокуратуры, в августе 2014-го года в боях в Донбассе погибли более 350-ти украинских военных.