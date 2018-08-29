По делу об избиении в Таврическом саду Петербурга задержали двух молодых людей

Обвинение им еще не предъявили, решается вопрос об их аресте.

Уголовные дела Следственный комитет возбудил по двум статьям: побои и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. По его версии, два 17-летних местных жителя в минувшую пятницу вместе с группой сверстников жестоко избила двух петербуржцев. Как утверждают очевидцы, в тот же вечер жертвами группы стали еще один мужчина, пожилая женщина и девушка. Сегодня выяснилось, что год назад задержанные и 12 их соучастников попали под уголовное дело за серию грабежей и разбоев. Суд не стал заключать их под стражу и отправил под домашний арест. Однако это не помешало им бесчинствовать на улицах. Очевидцы недавних событий сообщали, что заметили на одном из подростков при нападении в этом году электронный браслет для домашнего ареста. По мнению пользователей социальных сетей, молодые люди являются приверженцами АУЕ. Аббревиатуру расшифровывают как «Арестантский уклад един». Это своего рода идеология среди подростков, которая пропагандирует в их среде воровские понятия.

Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека осенью проведет специальное заседание по проблеме вовлечения детей и подростков в преступность и насаждению в их среде криминальной субкультуры