Норму о «муниципальном фильтре» необходимо изменить, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова

По ее словам, важно создавать равные условия для всех кандидатов. Памфилова заявила о проблемах, что у кандидатов должны быть одинаковые возможности по освещению их деятельности в СМИ.

Заявление главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о необходимости изменения нормы о муниципальном фильтре вряд ли приведет к конкретным действиям в этой области. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Дмитрий Гудков.

«Год назад, когда экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман пытался выдвинуться кандидатом на пост губернатора Свердловской области, ЦИК тоже выступил с заявлением, что надо что-то делать с муниципальным фильтром. И с тех пор ничего не поменялось», — отметил он.

При этом Д.Гудков подчеркнул, что поддерживает идею об отмене или смягчении муниципального фильтра. «Ни я, ни многие другие оппозиционеры не смогли из-за этого зарегистрироваться кандидатом на выборах», — напомнил он.