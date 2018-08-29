Норму о «муниципальном фильтре» необходимо изменить, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова
По ее словам, важно создавать равные условия для всех кандидатов. Памфилова заявила о проблемах, что у кандидатов должны быть одинаковые возможности по освещению их деятельности в СМИ.
Заявление главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о необходимости изменения нормы о муниципальном фильтре вряд ли приведет к конкретным действиям в этой области. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Дмитрий Гудков.
«Год назад, когда экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман пытался выдвинуться кандидатом на пост губернатора Свердловской области, ЦИК тоже выступил с заявлением, что надо что-то делать с муниципальным фильтром. И с тех пор ничего не поменялось», — отметил он.
При этом Д.Гудков подчеркнул, что поддерживает идею об отмене или смягчении муниципального фильтра. «Ни я, ни многие другие оппозиционеры не смогли из-за этого зарегистрироваться кандидатом на выборах», — напомнил он.
Комментарии5
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doctorx 29 августа 2018 | 17:12
Вспомнила бабушка девичий стыд
krysodav2 29 августа 2018 | 17:18
"Проснись Варвара! Нас обокрали!!!"
timber_head 29 августа 2018 | 17:20
Ох, проснулась. А где ж она раньше то была? Путина выбрала, Собянина выберет и можно в демократию поиграть?
chichanik 29 августа 2018 | 17:21
Это бы яичко - да ко Христову Дню.
valverva 29 августа 2018 | 17:22
Тугая тетка. А пораньше сообразить не могла?
Или опасно и невыгодно было?