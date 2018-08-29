Предложение Владимира Путина по корректировке пенсионной реформы потребует 500 миллиардов рублей на 6 лет

Об этом сегодня сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Президент в своем телеобращении объявил, что предлагает повысить пенсионный возраст для женщин не до 63-х до 60-ти лет. Он поддержал идею уголовной ответственности для тех, кто увольняет работников предпенсионного возраста, а еще Путин высказался за сохранение действующих федеральных льгот на переходный период.