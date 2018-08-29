Предложение Владимира Путина по корректировке пенсионной реформы потребует 500 миллиардов рублей на 6 лет
Об этом сегодня сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Президент в своем телеобращении объявил, что предлагает повысить пенсионный возраст для женщин не до 63-х до 60-ти лет. Он поддержал идею уголовной ответственности для тех, кто увольняет работников предпенсионного возраста, а еще Путин высказался за сохранение действующих федеральных льгот на переходный период.
Комментарии22
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putin2018 29 августа 2018 | 17:03
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
kotbajune 29 августа 2018 | 17:12
А что там с производительностью труда, -
100 лет назад 80% населения работало в с/х, чтоб прокормить страны Европы, сейчас менее 5%...
так и с пенсиями.. - демография не при чём
при чём - неспособность путинско-ельцинских холуёв повысить общественную производительность труда за 25 лет с лишком!!!
И не по сравнению с 1913 годом, а по сравнению с США, Германией и т.д здесь и сейчас.
Как эта дистанция изменилась с 1991?
Решили дыру от своей бездарности и никчёмности покрыть за счёт того же вымирающего народа....
Кстати, в 90-е когда, по словам Путина, народ вымирал, такие как он, как Гайдар, Немцов покойный, Зюганов и т.д. и либералы и "патриоты" РАВНО обретали расцвет жизни, капиталы и должности!!!!
tom_tom 29 августа 2018 | 17:29
Я не музыкант, но у меня такое впечатление, что кремлевский оркестр со всеми их "виолончелистами" перейдёт сейчас от модерато к аллегро виваче, а там и финальные аккорды не за горами.
abuvgrobu 29 августа 2018 | 17:05
Все государственные телеканалы сразу после выступления Путина запустили свои ток-шоу.
Смотреть это неприятно и стыдно, люди
отрабатывают свой хлеб и сами себе не верят. В программе "Время покажет" отрубили твиты
благодарных граждан – фейки смастерить не успели, а реальные слова реальных людей сделали
бы любое обсуждение бессмысленным.
Для истины не нужно много слов. Подлодка «Курск» утонула, а пенсионные деньги украдены.
Все остальное – словесная пена.
Лично я - пенсионер и пупуевские изворачивания мне не очень интересны. Меня интересует лимит
доверия Путину. Такое ощущение, что он на исходе.
Отобрать у стариков их заработанные копейки легче, чем пощипать олигархов, чьи миллиарды как
раз у этих стариков и украдены.
От выступления Путина ожидали многого. И дело даже не в том, что ожидания не оправдались, –
боюсь, эти ожидания были последними.
platonnekafrin 29 августа 2018 | 17:07
Льготы населению на "переходный период"!? Эй, кто-нибудь из населения знает, куда переходить будем?
vezdehod 29 августа 2018 | 17:13
Повысят налоги с населения и соберут эти 500 миллиардов
irdo 29 августа 2018 | 17:17
platonnekafrin:
Эй, кто-нибудь из населения знает, куда переходить будем?
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Из феодализма к рабовладению...
sitkevich59 29 августа 2018 | 17:23
platonnekafrin: Переходить будем буквально "в никуда" !
echomazy__etnopomoyka 29 августа 2018 | 17:09
Силуанов, извини нас -россиян, что мы опять влезли в твой карман, б.ять!!!!
vedma2017 29 августа 2018 | 17:11
Ну, в этом случае, как раз, прогрессивный налог для ротенбергов-тимченко и продажа замков пенсионного фонда - спасли бы ситуацию.
sitkevich59 29 августа 2018 | 17:26
vedma2017: :Вы замахиваетесь на святое...
balya 29 августа 2018 | 17:13
Как только друзей Путина обложили санкциями, сразу возник вопрос где взять деньги на продолжение своей небожительской жизни. Как там Путин сказал о повышении пенсионного возраста: "... тянуть больше нельзя..." Ну.ну... 2 триллиона долларов "зарыли" в Америке и Европе. Да и насчёт увеличения пенсии каждый месяц на 1000 рублей не обольщайтесь: кто-то, может, и получит 1000, а остальные получат дифференцировано от 100 до 500 рублей. Не в первый раз пенсионеров покупают за рубль 20 копеек.
banyi3 29 августа 2018 | 17:14
А что народу волноваться? Голыдьба она и так как есть, кто работал, тот заработал )
sitkevich59 29 августа 2018 | 17:28
banyi3: Кто "заработал" на голыТьбе знает уже половина мира пофамильно...
student_ru_ru 29 августа 2018 | 17:14
Вот видите, на какие лишения идёт царь ради вас, неблагодарных холопов. Вы ему в 500 миллиардов встали!
ams666 29 августа 2018 | 17:17
Я рад за крымчан! Получили свою пятёрочку!
plank1957 29 августа 2018 | 17:19
Блин, посадить всех министров депутатов с сенаторами, силовиков на минималку, Путина в Гаагу (пусть с ним там разбираются), тогда такие деньжищи высвободятся, что 500 миллиардов покажутся сущей мелочью.
ams666 29 августа 2018 | 17:26
Самые хитропопые ЛУГАНДОНЦЫ! Выходят на пенсию по украинским законам,а получают в рублях по российским законам!
tks 29 августа 2018 | 17:26
Ах, Благодетель наш!! Бить челом, 100 поклонов земных!!
cromwel 29 августа 2018 | 17:26
Все необходимые деньги опять же с народа и отожмут
yralez 29 августа 2018 | 17:28
А сколько сот лярдов спутиниздите ?
bamashka 29 августа 2018 | 17:28
Мне вот непонятно, с какой целью упырь Силуанов это озвучивает в стране, где большинство людей получают 10-20 тысяч рублей зарплаты или пенсии? Не желает ли без охраны в какой-нибудь сетевой продмаг сходить и почувствовать на себе любовь благодарного народа?