Художественный центр «Дети Марии» для социально незащищенных детей в Москве оказался под угрозой закрытия
Региональная общественная организация «Художественный центр «Дети Марии» для социально незащищенных детей в Москве оказалась под угрозой закрытия. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора организации Юлия Лосева.
Она рассказала, что центр занимает выделенное префектурой ЦАО помещение в Тверском районе Москвы с 2000 года. Организация бесплатно помогает детям-сиротам и выпускникам интернатов в их творческой реабилитации и социальной адаптации. Программы «Детей Марии» охватывают не только подопечных из интернатов, но и детей из социально незащищенных семей Тверского района, а также детей и подростков из обычных благополучных семей.
По словам Ю.Лосевой, сейчас на помещение объявлен очередной конкурс. Центр подал на него заявку, но ее не приняли. «Конкурсная комиссия, которая состоит в основном из сотрудников управы и депутатов Тверского района, мотивировала это тем, что мы не работаем с жителями Тверского района, поэтому наша программа не соответствует условиям конкурса. Но это неправда», — подчеркнула Ю.Лосева.
Она добавила, что у организации нет возможности коммерческого найма помещения. «Для нас выселение очень критично. Мы не знаем куда деваться, так как являемся благотворительной организацией, работа которой ведется на пожертвования и деньги от небольших грантов», — пояснила Ю.Лосева.
Она добавила, что центр начал сбор подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о срочной помощи.
Комментарии4
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zkotor 29 августа 2018 | 16:49
Вот в этом вся сущность рыхломордого оленевода с подельниками, уничтожающего всё живое в столице, весь бизнес, предпринимательство и часто даже не ради наживы, а просто из желания делать зло ради зла. Не даром этого нанайца из таких глубеней выписали
shplint_05 29 августа 2018 | 17:10
С такими центрами нужно разбираться предметно и детально. Часто они оказываются просто ширмами, прикрывающими антироссийскую деятельность или коммерческие интересы.
banyi3 29 августа 2018 | 17:16
Вообще то это секта, между прочем )
banyi3 29 августа 2018 | 17:21
Вообще то Белое Братство и Дети Марии , организации запрещённые в РФ! Эху надо это знать...)