Художественный центр «Дети Марии» для социально незащищенных детей в Москве оказался под угрозой закрытия

Региональная общественная организация «Художественный центр «Дети Марии» для социально незащищенных детей в Москве оказалась под угрозой закрытия. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора организации Юлия Лосева.

Она рассказала, что центр занимает выделенное префектурой ЦАО помещение в Тверском районе Москвы с 2000 года. Организация бесплатно помогает детям-сиротам и выпускникам интернатов в их творческой реабилитации и социальной адаптации. Программы «Детей Марии» охватывают не только подопечных из интернатов, но и детей из социально незащищенных семей Тверского района, а также детей и подростков из обычных благополучных семей.

По словам Ю.Лосевой, сейчас на помещение объявлен очередной конкурс. Центр подал на него заявку, но ее не приняли. «Конкурсная комиссия, которая состоит в основном из сотрудников управы и депутатов Тверского района, мотивировала это тем, что мы не работаем с жителями Тверского района, поэтому наша программа не соответствует условиям конкурса. Но это неправда», — подчеркнула Ю.Лосева.

Она добавила, что у организации нет возможности коммерческого найма помещения. «Для нас выселение очень критично. Мы не знаем куда деваться, так как являемся благотворительной организацией, работа которой ведется на пожертвования и деньги от небольших грантов», — пояснила Ю.Лосева.

Она добавила, что центр начал сбор подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о срочной помощи.