Z Архив новостей новости
5 4 6 322
Эксклюзив Эха 16:38, 29 августа 2018

Художественный центр «Дети Марии» для социально незащищенных детей в Москве оказался под угрозой закрытия

Региональная общественная организация «Художественный центр «Дети Марии» для социально незащищенных детей в Москве оказалась под угрозой закрытия. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора организации Юлия Лосева.

Она рассказала, что центр занимает выделенное префектурой ЦАО помещение в Тверском районе Москвы с 2000 года. Организация бесплатно помогает детям-сиротам и выпускникам интернатов в их творческой реабилитации и социальной адаптации. Программы «Детей Марии» охватывают не только подопечных из интернатов, но и детей из социально незащищенных семей Тверского района, а также детей и подростков из обычных благополучных семей.

По словам Ю.Лосевой, сейчас на помещение объявлен очередной конкурс. Центр подал на него заявку, но ее не приняли. «Конкурсная комиссия, которая состоит в основном из сотрудников управы и депутатов Тверского района, мотивировала это тем, что мы не работаем с жителями Тверского района, поэтому наша программа не соответствует условиям конкурса. Но это неправда», — подчеркнула Ю.Лосева.

Она добавила, что у организации нет возможности коммерческого найма помещения. «Для нас выселение очень критично. Мы не знаем куда деваться, так как являемся благотворительной организацией, работа которой ведется на пожертвования и деньги от небольших грантов», — пояснила Ю.Лосева.

Она добавила, что центр начал сбор подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о срочной помощи.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

zkotor 29 августа 2018 | 16:49

Вот в этом вся сущность рыхломордого оленевода с подельниками, уничтожающего всё живое в столице, весь бизнес, предпринимательство и часто даже не ради наживы, а просто из желания делать зло ради зла. Не даром этого нанайца из таких глубеней выписали

shplint_05 29 августа 2018 | 17:10

С такими центрами нужно разбираться предметно и детально. Часто они оказываются просто ширмами, прикрывающими антироссийскую деятельность или коммерческие интересы.

banyi3 29 августа 2018 | 17:16

Вообще то это секта, между прочем )

banyi3 29 августа 2018 | 17:21

Вообще то Белое Братство и Дети Марии , организации запрещённые в РФ! Эху надо это знать...)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 502 6 6747 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

О целостности России, продолжая дискуссию Кризис, переживаемый Россией беспрецедентен. Что бы случилось с другими народами, если бы их сто лет гоняли по ГУЛАГу, по  депортациям и раскулачиваниям…, если бы их голоса непрерывно цензурировали!?..

5 88 6 16479 22.08
Kобщество, рф, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 178 6 18831 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 284 6 35064 22.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Дай мильон! Обычно крики о компенсации испускаются, когда деньги уже есть, и теперь пора самоутвердиться самой нации. И она вспоминает о всяких «национальных унижениях»...

5 160 6 36695 22.08
Kобщество, государство, рф, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Если власть добивается, чтобы Удальцов довел себя до смерти, если полагают, что он сдастся, то они заблуждаются…

5 48 6 10001 22.08
#слушать 36:28 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 79 6 9501 24.08
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 77 6 9400 24.08
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 56 6 7071 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 55 6 6978 27.08
Kистория, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Рождественское чудо летом: полицейский помог бездомному побриться и тот нашел работу Америка – это страна, где тебе всегда готовы помочь и дать ещё один шанс. Особенно, если ты сам этого хочешь. Возможна подобная история в России?...

5 71 6 9232 25.08
Kсша, полиция, общество, города, мнения
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 853 6 111115 26.08
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Новости

Президент Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, которую предлагает правительство В частности, пенсионный возраст для женщин повышается не на 8, а на 5 лет…

5 63 6 8159
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 45 6 5956 24.08
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 11152 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7260 24.08
Kнемцов, литва, память, события

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин накануне уволил 15 генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС Был опубликован соответствующий указ президента

5 14 6 50838
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 97 6 154328 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 284 6 35064 22.08
Блоги

Геннадий Гудков политик

Распад России уже начался? Кремль своими руками выращивает региональных лидеров, не обремененных идеями единого государства, то есть реально поддерживает сепаратизм отдельных российских регионов…

5 185 6 353696 24.08
Kполитика, чечня, общество, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» В Бельгии полиция перехватила две тонны кокаина в брикетах с логотипом «Единой России» Бельгийские телеканалы продемонстрировали в эфире кадры, на которых представитель местной полиции держит в руках один из брикетов с наркотиком, маркированный логотипом «ЕР»...

5 381 6 86792 25.08
8читать ;смотреть
Kполитика, наркотики, власть, бельгия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7218235
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3635289

Сегодня в эфире