Французские и британские рыбаки подрались в море

Французы напали на своих британских коллег у берегов Нормандии из-за вылова морского гребешка. В ход пошли камни и дымовые шашки, — передает Би-би-си. Во Франции запрещено вылавливать моллюсков до 1-го октября. В Англии такая норма не действует, из-за чего французы считают нечестным поведение своих британских коллег.