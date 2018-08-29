Французские и британские рыбаки подрались в море
Французы напали на своих британских коллег у берегов Нормандии из-за вылова морского гребешка. В ход пошли камни и дымовые шашки, — передает Би-би-си. Во Франции запрещено вылавливать моллюсков до 1-го октября. В Англии такая норма не действует, из-за чего французы считают нечестным поведение своих британских коллег.
Комментарии2
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minerr 29 августа 2018 | 16:57
— Высокие, высокие отношения
— Нормальные, для духовных людей!
"Покровские ворота."
contsignal 29 августа 2018 | 17:03
minerr: >высокие отношения
А что по-Вашему следует делать с браконьерами?