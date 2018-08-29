Это может быть связано с новыми санкциями США против России, сказал журналистам финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк. В то же время он надеется, что стороны смогут прийти к компромиссу. Глава компании Клаус Шеффер, как передает ТАСС, подчеркнул, что сейчас концерн придерживается своих обязательств по «Северному потоку — 2» и убежден в его целесообразности, Uniper входит в группу европейских компаний, которые финансируют 50% проекта газопровода. Общая стоимость его составляет 9,5 млрд. евро.