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16:32, 29 августа 2018

Германский энергетический концерн Uniper не исключает выхода из проекта «Северный поток — 2»

Это может быть связано с новыми санкциями США против России, сказал журналистам финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк. В то же время он надеется, что стороны смогут прийти к компромиссу. Глава компании Клаус Шеффер, как передает ТАСС, подчеркнул, что сейчас концерн придерживается своих обязательств по «Северному потоку — 2» и убежден в его целесообразности, Uniper входит в группу европейских компаний, которые финансируют 50% проекта газопровода. Общая стоимость его составляет 9,5 млрд. евро.

Комментарии

13

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ostapbey 29 августа 2018 | 16:36

.Пословицы и поговорки про назойливость

Коня куют, а жаба лапу подставляет.
Его в дверь прогоняют, а он в окно лезет.
Назойлив, как муха.
Пристал, как банный лист.
Доймет не мытьем, так катаньем.
Без него, как без поганого ведра, не обойдешься.
Липнет — как банный лист.

pyco_mypucmo 29 августа 2018 | 16:43

ostapbey: плятть! Невжеж не ясно, что это пуповина плешивой мрази! да-да мрази и именно плешивой,..

ostapbey 29 августа 2018 | 16:49

pyco_mypucmo: Банный лист.....
.Образ фразеол. отображает стереотипное представление о нарушении поведенческого этикета: слишком настойчивое и неотступное обращение, приставание к кому-л. вызывает раздражение и нежелание иметь дело и общаться с тем, кто пристаёт, а также осуждается и воспринимается как наглое, нахальное поведение. Образ фразеол. связан также с представлением о назойливом поведении мужчины, стремящегося добиться расположения понравившейся ему женщины, докучающего ей своим беспрестанным вниманием, в результате чего он становиться для неё неприятным, противным и невыносимым. фразеол. в целом выступает в роли эталона слишком навязчивой, надоедливой манеры поведения

tvitov66 29 августа 2018 | 16:58

ostapbey: представляю как Миллер в тяжелом водолазном снаряжении будет лично прокладывать трубу по дну Батики :)

proxxit 29 августа 2018 | 17:00

ostapbey:


"Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только ж*пу.

И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
"Связаться Боже упаси!
С тремя - жидом, хохлом и ляхом(поляком) ".

Коварен жид, хотя и слеп ;
Кичливый лях - похуже бл ** и,
Хохол же - съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит" (с).

"Хохлы" Т.Г.Шевченко 1851г.

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post_v 29 августа 2018 | 16:43

официально запустить "Северный поток", но с выключенными насосными станциями – "освоенные" деньги окажутся в нужных карманах

как в анекдоте времен Брежнева "…Задернуть занавески, петь песни, раскачивать вагоны, имитировать движение вперед!"

"…а соседям сказать, что материализация состоялась. Чтобы авторитет не уронить. Вот, мол, было изваяние, а теперь стала Марья Ивановна…."

а то, что народ будет с лучиной сидеть - это дело десятое.
главное - патриотизм

neon001 29 августа 2018 | 16:49

мальчика вову так и не полюбили злобные янки, бюргеры, чухонцы, лягушатники и прочие...

elixer 29 августа 2018 | 16:53

Удивлюсь, если не выйдут и сильно разочаруюсь в немцам. Но проект будут вести. Кто-то другой купит( арабы например) эту часть.

piterjanis 29 августа 2018 | 16:54

ага,столько денег вбухали в проект и уйдут.

tvitov66 29 августа 2018 | 17:00

piterjanis: кто вбухал? Они подрядная организация!

minerr 29 августа 2018 | 17:03

piterjanis: Да и плюс за выход из проекта тоже санкции обговорены. Капиталисты деньги умеют считать - короче, зарегистрируют левую фирму и ей же "продадут" свою долю и таким образом "выйдут", а американцы пусть вводят санкции против левой фирмы.

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seryj_wolk 29 августа 2018 | 16:57

Первый почти пошел!

jblack2 29 августа 2018 | 17:12

В проекте кроме интересов различных компаний есть интерес и самой Германии, а это повесомей будет!
На кону не только банальная экономия, но и стабильность энергетического сектора Европы.

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