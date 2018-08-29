Двое несовершеннолетних задержаны в Петербурге по делу об избиении в Таврическом саду
Как рассказали в городском управлении Следственного комитета, оба нигде не учатся и не работают. Одного из них ранее судили за кражу. Также 17-летние задержанные проходят по другому делу, о нескольких грабежах и разбоях. Ранее девять человек пожаловались в полицию на группу молодых людей, которые избивали отдыхающих в саду.
Комментарии5
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kindman_a 29 августа 2018 | 16:36
#онижедети
ugas 29 августа 2018 | 16:37
kindman_a: Путинюгенд.
allasc 29 августа 2018 | 16:40
kindman_a: #онижерусскиедети так правильнее
allasc 29 августа 2018 | 16:37
надо подсказать этим "детям" что в храмах денег больше, там и на пиво и на сигареты наколошматить можно
bamashka 29 августа 2018 | 17:02
Они по классификации ГУЛАГА "социально близкие".