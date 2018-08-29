Двое несовершеннолетних задержаны в Петербурге по делу об избиении в Таврическом саду

Как рассказали в городском управлении Следственного комитета, оба нигде не учатся и не работают. Одного из них ранее судили за кражу. Также 17-летние задержанные проходят по другому делу, о нескольких грабежах и разбоях. Ранее девять человек пожаловались в полицию на группу молодых людей, которые избивали отдыхающих в саду.