Дела о пытках в ярославской колонии объединили в одно производство

В обоих случаях потерпевшим проходит заключенный колонии №1 Евгений Макаров. Об этом рассказал его адвокат Руслан Вахапов.

Скандал разгорелся в конце июля, когда «Новая газета» опубликовала видео пыток Макарова. Недавно на сайте газеты появилась еще одна видеозапись, на которой сотрудники колонии оскорбляют и избивают заключенных.