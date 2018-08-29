Дела о пытках в ярославской колонии объединили в одно производство
В обоих случаях потерпевшим проходит заключенный колонии №1 Евгений Макаров. Об этом рассказал его адвокат Руслан Вахапов.
Скандал разгорелся в конце июля, когда «Новая газета» опубликовала видео пыток Макарова. Недавно на сайте газеты появилась еще одна видеозапись, на которой сотрудники колонии оскорбляют и избивают заключенных.
Комментарии1
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elixer 29 августа 2018 | 17:02
Пожюрят и отпустят. Силовики ведь нужные люди. А видео на камерах все фейковые, снятые на квартирах переплаченных госдепом печеньками.