Как сказал зам.главы ведомства Алексей Волин, крупные игроки имеют достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов. Это та данность, с которой надо жить, — подчеркнул чиновник.



В середине апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Телеграма в России после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ так называемые ключи шифрования. В компании говорили, что это невозможно технически.