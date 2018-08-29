Полностью заблокировать мессенджер Телеграм в России невозможно, — признали в Министерстве цифрового развития
Как сказал зам.главы ведомства Алексей Волин, крупные игроки имеют достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов. Это та данность, с которой надо жить, — подчеркнул чиновник.
В середине апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Телеграма в России после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ так называемые ключи шифрования. В компании говорили, что это невозможно технически.
Комментарии9
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gennady_77 29 августа 2018 | 16:33
и такое есть?!
cattt 29 августа 2018 | 16:42
gennady_77: Надо же куда дармоедов пристроить, всех в росгвардию не засунешь.
dorin1987 29 августа 2018 | 16:35
/Полностью заблокировать/ - А "частично" получилось что-ли?
cattt 29 августа 2018 | 16:44
dorin1987: dorin1987: Да лучше бы весь Яндекс заблокировали, пользы никакой, а одна пропаганда.
kama 29 августа 2018 | 16:44
Наполовину беременный.
ramen 29 августа 2018 | 16:48
Дык эти придурки из роскомПОЗОРА теперь Яндекс блокануть хотят... А Яндекс - первый лёг под власть, стал допускать самоцензуру, гнобление Телеграмма, так первый же под раздачу и попал. Не зря же говорится:"Оказанная услуга ничего не стоит". Вот она - цена услуги, оказанных российским властям. Первый же под раздачу и попал. А были бы интернетчики одни целы - сейчас не пробовали бомбить их по одному. Песню Окуджавы же никто не помнит... Или избыточной романтикой считают...
stratofighter 29 августа 2018 | 16:52
Спасибо, кэп!
goshan31 29 августа 2018 | 16:55
Шёл пятый месяц блокировки Телеграмм...
i_c_e 29 августа 2018 | 17:01
Надеюсь, бюджет этого «министерства» увеличили введением ополнительной статьи расходов «препятствия работе Телеграм»?