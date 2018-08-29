Наказывать работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста будут штрафами, — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Речь идет о сумме в 200 тысяч рублей или зарплате за полтора года. Вопрос уголовной ответственности за это нарушение, по словам Голиковой, надо обсуждать с работодателями и профсоюзами.

Владимир Путин, выступая сегодня с телеобращением по поводу пенсионной реформы, поддержал административную и даже уголовную ответственность для тех, кто увольняет сотрудников предпенсионного возраста.