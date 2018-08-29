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16:30, 29 августа 2018

Наказывать работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста будут штрафами

Наказывать работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста будут штрафами, — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Речь идет о сумме в 200 тысяч рублей или зарплате за полтора года. Вопрос уголовной ответственности за это нарушение, по словам Голиковой, надо обсуждать с работодателями и профсоюзами.

Владимир Путин, выступая сегодня с телеобращением по поводу пенсионной реформы, поддержал административную и даже уголовную ответственность для тех, кто увольняет сотрудников предпенсионного возраста.

Комментарии

29

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russky77 29 августа 2018 | 16:33

А чего штрафами-то? Двушечку им!

eniro 29 августа 2018 | 16:37

russky77: А ведь вождь говорил не только об увольнении, но и об отказе в приеме на работу. И уже забыли? Как быстро. Еще, поди, стул не остыл...

kotbajune 29 августа 2018 | 16:41


А власть кто будет наказывать, что она создала условия при которых люди превратились в «рабов зарплат», готовы идти на любые условия (размер зарплаты, серая зарплата, отпуск и т.д.) и т.п.

Кто ответит за десятки тысяч самоубийств в год от безработицы?

Кто ответит за мизер официальных (серых зарплат ) влекущих низкую пенсию и, как следствие, уже миллионы преждевременных смертей ?

Да будет эта кровь на них и их детях!! (См. Евангелия от Матфея 27:25)

democ 29 августа 2018 | 16:44

eniro: Мне в понедельник не отказали. Работодатель (директор) сказал, что телефон мой записал, - "Может ещё кто подойдёт, я вам позвоню в среду ..." ...и тишина. Среда на исходе. Вежливо отказали. У них, у всех теперь метОда такая.

donez 29 августа 2018 | 16:47

eniro: Дружище мать одиночку нельзя увольнять. И поэтому их на работу не принимают. У всех не хватает профессионализма, у всех, как у одной. Теперь такая же участь ждет предпенсионников.

nikruchev 29 августа 2018 | 17:20

eniro: Да он много чего говорил. В том числе и то, что пока он президент, пенсионный возраст повышаться не будет. Или он уже не президентом себя считает, а царём? А по поводу ответственности за увольнение - каждый руководитель знает, как сделать, чтобы человек написал заявление "по собственному желанию".

irdo 29 августа 2018 | 17:21

russky77:
А чего штрафами-то? Двушечку им!
============
Будет и штраф, будет и "двушечка".
Только дураков нет подставляться.
Щелочка всегда найдется. Нард в РФ ушлый.

wuwer 29 августа 2018 | 16:37

Так уже в 45 лет трудновато найти работу...а предпенссиоником считается чел за 5 лет до пенсии
Значить скоро и 40 летних будут отпинывать наниматели

zloy_sok 29 августа 2018 | 16:38

То есть предпенсионеров невозможно уволить будет, даже если они не справляются? Гениально! Новая касте неприкасаемых.))

democ 29 августа 2018 | 16:46

zloy_sok: Нет. Их будут просто отправлять за забор, не дожидаясь, когда у них наступит предпенсионный возраст.

dr_nemos 29 августа 2018 | 16:42

будут увольнять еще раньше, повод всегда найдется.

cromwel 29 августа 2018 | 16:44

Сейчас всех заранее поувольняют.

donez 29 августа 2018 | 16:45

Никто увольнять пенсионеров не будет. Они сами увольняться будут. Создать на любом рабочем месте невыносимые условия, это вообще ни о чем... Тем более пенсионеру.

platonnekafrin 29 августа 2018 | 16:45

Как всё продумано. Старики на работе. Молодые на Западе. Состоятельные работодатели там же попрятались. Несостоятельные - в нашей тюрьме. Лодки утонули. Ракеты тож на дне морском. Тишина в стране и спокойствие... А кто же в тишине стучит ракеткой? Медведев в бадминтон резвится. Кто булькает в реке? А это наш Путин за щукой гоняет.

sobak_a 29 августа 2018 | 16:45

Дебилы!Вы сначала создайте рабочие места.Молодёжи то,что вешаться?И кто будет наказывать?Роструд?Инспекторы федерального ГИТ в регионах получают МРОТ,там вечная нехватка кадров.Региональные комитеты по труду получают 15 тыр.Затрахали инвалидов трудоустраивать:некуда,да и не могут и не хотят они работать.Штрафы работодателям за инвалидов,теперь ещё и уголовку за предпенсионеров???Давайте уж расстреливать работодателей сразу если инвалид+предпенсионер не трудоустроен у него,чего уж там чтоб два раза не вставать.. .

zurrog_ 29 августа 2018 | 16:50

За пять лет до пенсии можно будет груши околачивать на работе и посылать всё предприятие на хрен утром и вечером. Всё равно не уволят. Так, видимо.

sparky 29 августа 2018 | 17:22

zurrog_: С теми, кто на работе груши околачивает, всегда непросто было. Независимо от их возраста.
Уволить было почти невозможно, если они "посещали" рабочее место.

cromwel 29 августа 2018 | 16:52

Работадатели в ужасе! Это сколько же народу заранее надо выкинуть или потом они будут прогуливать и бухать на работе до пенсии!

(комментарий скрыт)

orein51 29 августа 2018 | 16:53

наконец-то выяснили! "200 тысяч рублей = зарплате за полтора года." Умница, голикова...

goshan31 29 августа 2018 | 16:53

В такое непростое время кругом происходят сокращения. Как быть в этой ситуации?!

a_m_59 29 августа 2018 | 16:56

Допустим, пенсионеров увольнять не будут...Вопрос - где будут работать молодые, если рабочие места заняты стариками...Ответ - пойдут воровать и грабить...Жить-то хочется...

a_m_59 29 августа 2018 | 16:56

Допустим, пенсионеров увольнять не будут...Вопрос - где будут работать молодые, если рабочие места заняты стариками...Ответ - пойдут воровать и грабить...Жить-то хочется...

zkotor 29 августа 2018 | 16:56

Ну что, тем кому за 40, благодарите вову и его голиковых за то, что вы поголовно и гарантированно останетесь без работы и со стороны работодателей это, считаю, будет правильно ибо нах никому не нужны будут такие геморройные работники

ramen 29 августа 2018 | 16:57

А не проще ли не штрафами работодателей наказывать, а ПРОСТО НЕ ПРОВОДИТЬ ублюдочную ПЕНСИОННУЮ "РЕФОРМУ"? Дешевле выйдет.

plank1957 29 августа 2018 | 16:57

Интересно, Голикова косит под дуру за наличные или по простоте душевной?

brezhneput 29 августа 2018 | 17:04

Значит увольнять будут раньше, а потом хрен устроишься на работу...

bamashka 29 августа 2018 | 17:05

Господи, ну как дети, честное слово! Давно уже никто никого не увольняет. Вызовет начальник предпенсионера и предложит выбор: или заявление по собственному, или прессинг, 3 выговора и увольнение по статье. А по нашим судам мыкаться, с работадателем судиться, желающих мало найдётся.

chichanik 29 августа 2018 | 17:15

дорогие женщины ... вы знаете,как по-особенному к вам относятся в России.
Прошу отнестись с пониманием, , а то 8 верну, шалавы.

vadimp 29 августа 2018 | 17:21

Значит будут увольнять загодя, до предпенсионного. И ни брать, не как щас, после 50, а и после 45. Да и методов выжить с работы, вынудив написать "по собственному" хватает.

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