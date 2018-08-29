Наказывать работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста будут штрафами
Наказывать работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста будут штрафами, — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Речь идет о сумме в 200 тысяч рублей или зарплате за полтора года. Вопрос уголовной ответственности за это нарушение, по словам Голиковой, надо обсуждать с работодателями и профсоюзами.
Владимир Путин, выступая сегодня с телеобращением по поводу пенсионной реформы, поддержал административную и даже уголовную ответственность для тех, кто увольняет сотрудников предпенсионного возраста.
Комментарии29
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russky77 29 августа 2018 | 16:33
А чего штрафами-то? Двушечку им!
eniro 29 августа 2018 | 16:37
russky77: А ведь вождь говорил не только об увольнении, но и об отказе в приеме на работу. И уже забыли? Как быстро. Еще, поди, стул не остыл...
kotbajune 29 августа 2018 | 16:41
А власть кто будет наказывать, что она создала условия при которых люди превратились в «рабов зарплат», готовы идти на любые условия (размер зарплаты, серая зарплата, отпуск и т.д.) и т.п.
Кто ответит за десятки тысяч самоубийств в год от безработицы?
Кто ответит за мизер официальных (серых зарплат ) влекущих низкую пенсию и, как следствие, уже миллионы преждевременных смертей ?
Да будет эта кровь на них и их детях!! (См. Евангелия от Матфея 27:25)
democ 29 августа 2018 | 16:44
eniro: Мне в понедельник не отказали. Работодатель (директор) сказал, что телефон мой записал, - "Может ещё кто подойдёт, я вам позвоню в среду ..." ...и тишина. Среда на исходе. Вежливо отказали. У них, у всех теперь метОда такая.
donez 29 августа 2018 | 16:47
eniro: Дружище мать одиночку нельзя увольнять. И поэтому их на работу не принимают. У всех не хватает профессионализма, у всех, как у одной. Теперь такая же участь ждет предпенсионников.
nikruchev 29 августа 2018 | 17:20
eniro: Да он много чего говорил. В том числе и то, что пока он президент, пенсионный возраст повышаться не будет. Или он уже не президентом себя считает, а царём? А по поводу ответственности за увольнение - каждый руководитель знает, как сделать, чтобы человек написал заявление "по собственному желанию".
irdo 29 августа 2018 | 17:21
russky77:
А чего штрафами-то? Двушечку им!
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Будет и штраф, будет и "двушечка".
Только дураков нет подставляться.
Щелочка всегда найдется. Нард в РФ ушлый.
wuwer 29 августа 2018 | 16:37
Так уже в 45 лет трудновато найти работу...а предпенссиоником считается чел за 5 лет до пенсии
Значить скоро и 40 летних будут отпинывать наниматели
zloy_sok 29 августа 2018 | 16:38
То есть предпенсионеров невозможно уволить будет, даже если они не справляются? Гениально! Новая касте неприкасаемых.))
democ 29 августа 2018 | 16:46
zloy_sok: Нет. Их будут просто отправлять за забор, не дожидаясь, когда у них наступит предпенсионный возраст.
dr_nemos 29 августа 2018 | 16:42
будут увольнять еще раньше, повод всегда найдется.
cromwel 29 августа 2018 | 16:44
Сейчас всех заранее поувольняют.
donez 29 августа 2018 | 16:45
Никто увольнять пенсионеров не будет. Они сами увольняться будут. Создать на любом рабочем месте невыносимые условия, это вообще ни о чем... Тем более пенсионеру.
platonnekafrin 29 августа 2018 | 16:45
Как всё продумано. Старики на работе. Молодые на Западе. Состоятельные работодатели там же попрятались. Несостоятельные - в нашей тюрьме. Лодки утонули. Ракеты тож на дне морском. Тишина в стране и спокойствие... А кто же в тишине стучит ракеткой? Медведев в бадминтон резвится. Кто булькает в реке? А это наш Путин за щукой гоняет.
sobak_a 29 августа 2018 | 16:45
Дебилы!Вы сначала создайте рабочие места.Молодёжи то,что вешаться?И кто будет наказывать?Роструд?Инспекторы федерального ГИТ в регионах получают МРОТ,там вечная нехватка кадров.Региональные комитеты по труду получают 15 тыр.Затрахали инвалидов трудоустраивать:некуда,да и не могут и не хотят они работать.Штрафы работодателям за инвалидов,теперь ещё и уголовку за предпенсионеров???Давайте уж расстреливать работодателей сразу если инвалид+предпенсионер не трудоустроен у него,чего уж там чтоб два раза не вставать.. .
zurrog_ 29 августа 2018 | 16:50
За пять лет до пенсии можно будет груши околачивать на работе и посылать всё предприятие на хрен утром и вечером. Всё равно не уволят. Так, видимо.
sparky 29 августа 2018 | 17:22
zurrog_: С теми, кто на работе груши околачивает, всегда непросто было. Независимо от их возраста.
Уволить было почти невозможно, если они "посещали" рабочее место.
cromwel 29 августа 2018 | 16:52
Работадатели в ужасе! Это сколько же народу заранее надо выкинуть или потом они будут прогуливать и бухать на работе до пенсии!
orein51 29 августа 2018 | 16:53
наконец-то выяснили! "200 тысяч рублей = зарплате за полтора года." Умница, голикова...
goshan31 29 августа 2018 | 16:53
В такое непростое время кругом происходят сокращения. Как быть в этой ситуации?!
a_m_59 29 августа 2018 | 16:56
Допустим, пенсионеров увольнять не будут...Вопрос - где будут работать молодые, если рабочие места заняты стариками...Ответ - пойдут воровать и грабить...Жить-то хочется...
a_m_59 29 августа 2018 | 16:56
Допустим, пенсионеров увольнять не будут...Вопрос - где будут работать молодые, если рабочие места заняты стариками...Ответ - пойдут воровать и грабить...Жить-то хочется...
zkotor 29 августа 2018 | 16:56
Ну что, тем кому за 40, благодарите вову и его голиковых за то, что вы поголовно и гарантированно останетесь без работы и со стороны работодателей это, считаю, будет правильно ибо нах никому не нужны будут такие геморройные работники
ramen 29 августа 2018 | 16:57
А не проще ли не штрафами работодателей наказывать, а ПРОСТО НЕ ПРОВОДИТЬ ублюдочную ПЕНСИОННУЮ "РЕФОРМУ"? Дешевле выйдет.
plank1957 29 августа 2018 | 16:57
Интересно, Голикова косит под дуру за наличные или по простоте душевной?
brezhneput 29 августа 2018 | 17:04
Значит увольнять будут раньше, а потом хрен устроишься на работу...
bamashka 29 августа 2018 | 17:05
Господи, ну как дети, честное слово! Давно уже никто никого не увольняет. Вызовет начальник предпенсионера и предложит выбор: или заявление по собственному, или прессинг, 3 выговора и увольнение по статье. А по нашим судам мыкаться, с работадателем судиться, желающих мало найдётся.
chichanik 29 августа 2018 | 17:15
дорогие женщины ... вы знаете,как по-особенному к вам относятся в России.
Прошу отнестись с пониманием, , а то 8 верну, шалавы.
vadimp 29 августа 2018 | 17:21
Значит будут увольнять загодя, до предпенсионного. И ни брать, не как щас, после 50, а и после 45. Да и методов выжить с работы, вынудив написать "по собственному" хватает.