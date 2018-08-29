Москва заняла последнее место в репутационном рейтинге городов мира
Он рассчитывается международной консалтинговой компанией Reputation Institute на основе анализа 12 тысяч других исследований и опросов, проведенных в странах Большой восьмерки. В основе рейтинга лежат три базовых критерия, — отмечает РБК – это эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда в широком смысле этого понятия. Первые три строчки занимают Токио, Сидней и Копенгаген.
Комментарии13
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sasass 29 августа 2018 | 16:11
Видимо взятку не взяли для повышения рейтинга...
putin_itogy 29 августа 2018 | 16:12
Не совсем так..
Москва занимает ПЕРВОЕ МЕСТО,
насиженное для гебисткого ворья и чиновничества,
коррупированного до мозга костей, где нет мозга.
1 - место в мире ПО ВОРОВСТВУ.
ag_bai 29 августа 2018 | 16:17
http://m.arbat.info/news/item-273901/
159 исторических объектов, уничтоженных Собяниным
oldmen56 29 августа 2018 | 16:15
А как же "спасибо, мэру"?
post_v 29 августа 2018 | 16:34
oldmen56:
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да-да!
огромное спасибо Собянину!
именно при Собянине Москва поднялась на последнее место в репутационном рейтинге!
disdai 29 августа 2018 | 16:51
post_v:
Спасибо мэру говорят провинциалы, которым удалось в Москве угнездиться.
Мечтой совка-провинциала всегда было ПМЖ в Москве.
А потом они пол-колхоза, в котором они родились, в Москву перетаскивали.
А те своих. И так до бесконечности.
И сейчас в Москве настоящих москвичей раз-два и обчелся.
Москва - город провинциалов.
Столичный, да, но провинциалов.
И мэр в этой столицы должен быть провинциал.
И есть! И будет!
proxxit 29 августа 2018 | 17:05
disdai:
Москва - город большой и вас вонюче совковое деревенское быдло, вас - лимиту во втором колене, - по-любому обломает...
dennik 29 августа 2018 | 16:15
Не всю плитку переложили :-))))))
odiniznas 29 августа 2018 | 16:18
А как же "мундиаль" футбольный, ведь все были в восторге. Ну, да это не беда, и все это ерунда. Главное я первый заметил: в России наступает оттепель накануне осени. И Владимир Владимирович, разумеется, тон задает. Вот список нескольких новостей последних пары часов: "
Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала снятие партии ПАРНАС с выборов в ярославскую думу
Роскомнадзор предложил свое посредничество при урегулировании конфликта между Яндексом и правообладателями
Мэр Москвы Сергей Собянин обещает максимально защитить московских пенсионеров и ветеранов
Действия криминалиста Сергея Федяева в деле кавказского эколога признаны незаконными"
И попробуйте мне после этих новостей сказать, что это не "оттепель"
zapadnay 29 августа 2018 | 16:20
Последнее место в репутационном рейтинге городов мира. Жесть. Вот это и есть настоящая оценка власти Москвы.
ankir 29 августа 2018 | 16:24
zapadnay: правильно, надо Анального в мэры
ematveev 29 августа 2018 | 16:33
zapadnay:
Не обольщайтесь.
На самом деле это оценка воздействия пропаганды на отношение к чему-либо.
Оценку дают, например, жители Лондона, которые знакомы с Москвой по заявлениям Мэй.
Как вы думаете, какую оценку должен дать лондонский обыватель?
cromwel 29 августа 2018 | 16:47
И на этом фоне будет полный триумф оленевода.