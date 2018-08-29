Москва заняла последнее место в репутационном рейтинге городов мира

Он рассчитывается международной консалтинговой компанией Reputation Institute на основе анализа 12 тысяч других исследований и опросов, проведенных в странах Большой восьмерки. В основе рейтинга лежат три базовых критерия, — отмечает РБК – это эффективное управление, развитая экономика и привлекательная окружающая среда в широком смысле этого понятия. Первые три строчки занимают Токио, Сидней и Копенгаген.