Два уголовных дела о пытках в ярославской колонии №1 объединены в одно производство

По обоим из дел потерпевшим проходил бывший заключенный колонии Евгений Макаров. Тем временем суд арестовал еще одного сотрудника ФСИН, обвиняемого в пытках.

Под стражу отправился сотрудник ярославской колонии №8 Сардор Зиябов, пишет РБК. Чуть ранее Следственный комитет сообщил, что обвиняемый был задержан вместе со своим коллегой Дмитрием Никитинко. По данным следователей, сотрудники ФСИН были привлечены к плановым мероприятиям в исправительной колонии №1 в ноябре 2016 года. Согласно обвинению, Зиябов и Никитинко били заключенных ногами, руками и резиновыми палками, когда осужденные бегали по коридору.

Видеозапись с их избиением на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». Она стала поводом для возбуждения второго уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ярославской колонии №1. Первое дело было возбуждено в июле, также после публикации в «Новой газете». На кадрах, размещенных изданием, видно, как сотрудники ФСИН бьют по разным частям тела и обливают водой заключенного Евгения Макарова. После возбуждения дела осужденный был этапирован в другую колонию, а адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, занимавшаяся защитой Макарова, покинула Россию из-за угроз.

По первому делу о пытках в ярославской колонии сейчас проходят 12 фигурантов, 11 из них помещены под стражу.