Роскомнадзор предложил свое посредничество при урегулировании конфликта между Яндексом и правообладателями

Об этом Интерфаксу сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин. Ранее Мосгорсуд заявил об обязанности Роскомнадзора ограничить доступ к пиратскому контенту в выдаче Яндекс.Видео, вне зависимости от обжалования компании решения суда. Ранее суд удовлетворил иск нескольких телеканалов к Яндексу и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента. Сам Яндекс утверждает, что закон, по которому блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики.

Компания «Яндекс» считает решение Мосгорсуда по вопросу удаления ссылок на нелегальный контент необоснованным.

Мы будем его обжаловать, — сказал пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский. Грабовский отметил, что компания попытается найти совместное с участниками рынка решение в рамках действующего законодательства.