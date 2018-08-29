Владимир Путин предложил изменить пенсионную реформу
Среди его инициатив – повышение пенсионного возраста для женщин не до 63, а до 60 лет. Об этом Путин сказал сегодня в специальном телеобращении. Для мужчин пенсионный возраст останется таким, как и планировалось – 65 лет. Кроме того, президент надеется на сохранение федеральных и региональных льгот для тех, кто достиг нынешних границ пенсионного возраста. Предлагается также сохранить льготы отдельным категориям и снизить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Кроме того, предлагается ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей за необоснованное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в принятии на работу такого человека.
Вряд ли выступление Путина сможет как-то повлиять на настроения в обществе относительно пенсионных изменений. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Глеб Павловский. По мнению Павловского, президент своим выступлением практически исключил возможность дебатов относительно пенсионного законодательства. Предложения Путина звучали как окончательные решения, не терпящие изменений, отметил политолог.
Комментарии24
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abuvgrobu 29 августа 2018 | 16:02
Обращение политического лидера к народу:
"Мы развалили страну в 90 и обокрали в 92. Вы защищали нас осенью 91, а мы стреляли в вас осенью 93 и
травили газом в октябре 2002. С помощью "МММов" мы раскрутили вас на крутые бабки в 94, неплохо "повторничали"
в 96 и окончательно разорили в 98. Но у нас опять закончились деньги...
jjuddgge_ddrredd 29 августа 2018 | 16:04
Не хотел комментировать всю эту ситуацию с пэнзиями, не интересно. И Мне казалось, что всем всё - очевидно. Но тут такое возбуждение среди ботвы, такое бурление. Да...ботва есть ботва)))
Уже и о транзите Власти какие-то клоуны говорят, и о падение рейтинга Пути. Смешно.
Разъясняю для ботвы.
1." Пэнзионная реформа" - один из 400 легальных способов отъёма денег у населения, или говоря проще - юридическое мошенничество. Фейковые экономисты говорят, мол зря это Власть делает, есть деньги в казне. Ну и клоуны, "реформа" проворачивается только потому, что НЕТ денег в казне. Кого обобрать? Не силовикоффф же))
2. Рейтинг Пути упал. Ну и ну. Рейтинг Пути НИКОГДА не был 86%, только пустоголовые придурки верят в эти цифры и % на выборах. Всё рисуется, технология отработана Чуровым давно. Эллочка Панфилова - это сделавший операцию по смене пола Чуров. Да, ещё бороду сбрил. Реальный рейтик Пути ВСЕГДА был 40-45%, не более.
3. Болотные хомяки, каждый день с надеждой ждущие свержения Пути уже лет 10-15 (преступник, суд, Гаага, Рашка, Чаушеску и т.д.), получили новую надежду, 101-ю по счёту. Ничего не изменится, плебс пошумит-пошумит и затихнит. 70 лет импотентов-коммуняк терпели, например. Путя это не идиот Горби и не алкаш Ельцин. Хитрый, коварный гэбист. Который ЗАЧИСТИЛ всю оппозицию. А кто не понимает, что к чему - есть Кадыров и его кунаки. Вспомним хотя бы Политковскую, Немцова.
Короче, пока Путю ногами вперёд из Кремля не вынесут, ничего не изменится в этой несчастной стране.
И вообще, старина Гегель: "Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает"(с). А потом это правительство имеет этот народ, как пожелает))).
Поймите, дурики, дело не в Путе. Путя - не причина, Путя - следствие.
Хе-хе.
danko1 29 августа 2018 | 16:13
А что помешает этому вруну и вору через несколько лет в результате созданного им развала экономики и до 70 лет пенсионный возраст поднять?
Ведь не на своей роскошной жизни, дворцах и виолончелях ему экономить?
Да и подельников своих он в воровстве ограничивать не будет.
kotbajune 29 августа 2018 | 16:16
Опять во всём война виновата и перестройка!!!
Что ж не нашествие Батыя?
А что там с производительностью труда, -
100 лет назад 80% населения работало в с/х, чтоб прокормить страны Европы, сейчас менее 5%...
так и с пенсиями.. - демография не при чём
при чём - неспособность путинско-ельцинских холуёв повысить общественную производительность труда за 25 лет с лишком!!!
Решили дыру от своей бездарности и никчёмности покрыть за счёт того же вымирающего народа....
Кстати, в 90-е когда, по словам Путина, народ вымирал, такие как он, как Гайдар, Немцов покойный, Зюганов и т.д. и либералы и "патриоты" РАВНО обретали расцвет жизни, капиталы и должности!!!!
gordy 29 августа 2018 | 16:19
"... президент своим выступлением практически исключил возможность дебатов относительно пенсионного законодательства. "
Зато теперь уж точно, во всём будет виноват Путин?
roman_i_olga 29 августа 2018 | 16:20
danko1: галимая брехня седня была
sergei_tn 29 августа 2018 | 16:04
Все как и было задумано, но теперь он благодетель :)
irinaapril 29 августа 2018 | 16:04
Я тут прочла- гражданин вместопенсионного возраста!Определение класс, звучит лучше, чем нищий старикан( старушенция), который(ая) роется в помойке.
profi1962 29 августа 2018 | 16:04
Ржака, он решил помочь нескольким поколениям женщин выйти на пенсию пораньше. Умора. БЛАГОДЕТЕЛЬ. ВСЕХ ПОМЕРИЛ,
kryimzdick 29 августа 2018 | 16:05
Работайте на Вовку
putin_itogy 29 августа 2018 | 16:06
Воблоглазый "реформатор", не состоялся даже чекистом.
Полез в юристы, потом в президенты.
Многоножка венесуэльская, чрезвычайно ядовитая и опасная тварь!
y3emen1 29 августа 2018 | 16:08
эх, летел бы ты, вова, на йух, вместе со своими стерхами
prof57 29 августа 2018 | 16:08
Как замечательно, появится огромное количество бабушек и дедушек, которые перестанут ходить на выборы и будут ходить на митинги...
protvik 29 августа 2018 | 16:22
prof57: Сегодня они отжимают у людей пенсионные накопления, а завтра, придумают что отжать еще. Вы только не забудьте проголосовать за Собянина: он ворОВАТЬ не даст. Радуйтесь когда мяч пинают, тому что пока не вас, еще....
prof57 29 августа 2018 | 16:36
protvik: С Собяниным то проблем нет. Он сможет платить все компенсации и добавки к пенсиям, а вот у немосковских пенсионеров будут нищета и безнадега.
profi1962 29 августа 2018 | 16:15
Сейчас вся блатата будет своих выкормышей заталкивать в ФСБ, полицию, ФСИН, прокуратуру, МЧС, для получения льгот в будуещем. Вот денжат сейчас начнут рубить все комиссии в Училища и институты по специализации.
sasass 29 августа 2018 | 16:17
Президент нисколько не улучил смертельное предлджение власти , он просто предлдложил продлить агонию ...
benin_papa__ 29 августа 2018 | 16:21
Пообещали у тёток отнять восемь лет, а отняли всего пять...
Уравняли в правах с мужиками, так сказать.
И всё, готово дело.
Слёзы умиления, бросание в воздух чепчиков и "многая лета" просроченному президенту))
sokal123 29 августа 2018 | 16:23
Добрый уголовник ,пожалел женщин,а мужиков не пожалел. Женщин пожалел на 5 лет дольше. Пускай трудятся вволю .
ankir 29 августа 2018 | 16:28
какой же это эксклюзив Эха?! вы сами себе цену набиваете??
ed10075 29 августа 2018 | 16:35
Поздравляю всех вас, господа любители и не любители Эха, всех нас в очередной раз вероломно отимели!
xuato 29 августа 2018 | 16:43
Знакомый саудовец вышел на пенсию. Проработал 25 лет и получает теперь около 3 тыс долларов в месяц. Будь у него за плечами 40 лет стажа, размер его пенсии был бы в два раза больше.
Пенсионный возраст в Саудовской Аравии – 60 лет. При 40-летнем стаже пенсия выплачивается в размере последнего заработка, т.е. 100%. После 20 лет работы – 50%. После 30 – 75% и т.д..
При выходе на пенсию выдается также единоразовое пособие. Его размер определяется из расчета 11% от суммы последнего заработка, помноженной на число проработанных месяцев. Это означает, что при стаже 25 лет и заработке в 1500 долларов в месяц размер одноразового пособия составит порядка 45 тысяч долларов. Знакомый Павла Давыдова получил около 150 тысяч.
Когда в ответ на его вопрос, я сказал, на что живут пенсионеры в России, он ничего не понял, как я не старался. И не мудрено. Я тоже не очень все это понимаю.
Нефти у нас, как и у них, хватает. Бензин в России в отличие от Саудовской Аравии не дешевеет, а постоянно дорожает. Словом, сверхприбыли, получаемые от нефти и там и тут вполне сопоставимы, а вот пенсионная арифметика разная.
В том числе такое, которого нет у нас в стране. В случае смерти мужа-пенсионера его пенсию - не всю, часть ее - получает вдова. Всю оставшуюся жизнь. Ежели умрет и она, то пенсия выплачивается детям до достижения ими 18-летнего возраста.
Но, конечно, есть и пенсионерки в прямом смысле слова. Те, что заработали себе пенсию своим трудом. ( Материал с блога Павла Давыдова)
cromwel 29 августа 2018 | 16:49
Я сразу заподозрил неладное в цифре 63 для женщин. Это заранее был заложен маневр назад для солнцеликого.
lynat 29 августа 2018 | 17:06
А ведь укоротил бояр - кровососов. Не позволил баб рожючих солдат государю обидеть!
Боже, царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам,
Царь православный;
Боже, царя храни!