Владимир Путин предложил изменить пенсионную реформу

Среди его инициатив – повышение пенсионного возраста для женщин не до 63, а до 60 лет. Об этом Путин сказал сегодня в специальном телеобращении. Для мужчин пенсионный возраст останется таким, как и планировалось – 65 лет. Кроме того, президент надеется на сохранение федеральных и региональных льгот для тех, кто достиг нынешних границ пенсионного возраста. Предлагается также сохранить льготы отдельным категориям и снизить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Кроме того, предлагается ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей за необоснованное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в принятии на работу такого человека.

Вряд ли выступление Путина сможет как-то повлиять на настроения в обществе относительно пенсионных изменений. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Глеб Павловский. По мнению Павловского, президент своим выступлением практически исключил возможность дебатов относительно пенсионного законодательства. Предложения Путина звучали как окончательные решения, не терпящие изменений, отметил политолог.