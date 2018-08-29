Министерство цифрового развития выступает за либерализацию наказаний за лайки и репосты в соцсетях
Заместитель министра Алексей Волин сказал сегодня журналистам, что ведомство не отказывается от своей позиции. По его словам, положительное заключение на эту инициативу было написано потому, что ответственность за подобные деяния не соответствует ни современной практике, ни нормам справедливости, а также тяжести преступлений.
Комментарии8
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sasass 29 августа 2018 | 15:44
Цифровое министерство подругому называлось бы , если подругому думало - там , видимо ,не сумашедшие сидят....
tvitov66 29 августа 2018 | 15:52
sasass: "Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем... Чик! И ты уже на небесах..."(с)
platonnekafrin 29 августа 2018 | 15:47
"За либерализацию наказаний"???? Я один испугался?
tvitov66 29 августа 2018 | 15:57
platonnekafrin: главное что Гарант Конституции ничего не боится, хотя свобода мыслей и слова им прямо гарантируется ст. 29 Конституции России
archibald_dandy_esquire 29 августа 2018 | 15:50
"Министерство цифрового развития выступает за либерализацию наказаний за лайки и репосты в соцсетях"
то есть, не за все "лайки" и не за все репосты сажать, а выборочно - реально полная либерализация!
ну, россияне!, ну, тупые! (с) вам лапшу на уши вешают а вы радуетесь "либерализации" - прям, оттепель какая-то для дураков, которых можно посадить даже за не так выраженную радость от этой новости :)
captaingeorge 29 августа 2018 | 15:50
Интересный термин! "Либеризация наказаний". Как насчет консервации идиотизма?
racerx 29 августа 2018 | 15:56
Ну да, наши правители те еще либералы! Вначале винтим гайки до упора, а потом даем надежду на послабление!
Ну что ж, надеюсь, что наступит тот день, когда всему правительству во главе с псарем жестко вкрутят по болту через анус по самые гланды, а потом чуть ослабят. Неплохо же будет, а?
isnowanaarene 29 августа 2018 | 15:56
Экстремисты, бл. Это же скрепы.