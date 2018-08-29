"Министерство цифрового развития выступает за либерализацию наказаний за лайки и репосты в соцсетях"

Заместитель министра Алексей Волин сказал сегодня журналистам, что ведомство не отказывается от своей позиции. По его словам, положительное заключение на эту инициативу было написано потому, что ответственность за подобные деяния не соответствует ни современной практике, ни нормам справедливости, а также тяжести преступлений.