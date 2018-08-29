Уголовные дела об избиениях заключенных в ярославской колонии объединили в одно производство, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя потерпевшего, бывшего заключенного этой колонии Евгения Макарова. Ранее Заволжский суд Ярославля арестовал еще одного сотрудника исправительной колонии №8 Сардора Зиябова. Он, а также его коллега Дмитрий Никитенко были задержаны по подозрению в применении насилия к заключенным.