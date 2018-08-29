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15:30, 29 августа 2018

Введение нормы о досрочном выходе на пенсию по стажу обойдется бюджету в 57,4 миллиарда рублей за 6 лет

Об этом журналистам заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Напомним, Владимир Путин сегодня среди мер по смягчению пенсионной реформы предложил уменьшить на 3 года необходимый стаж для досрочного выхода на пенсию.

Среди других мер – повышение пенсионного возраста для женщин до 60, а не до 63 лет, и введение административной и уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Путин также надеется на сохранение существующих федеральных и региональных льгот.

Также Путин предложил ввести возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Об этом глава государства сказал во время своего телеобращения к гражданам. Путин отметил, что для женщин, у которых 5 и более детей, возраст выхода на пенсию не изменится и составит 50 лет.

Комментарии

17

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vasyakirin 29 августа 2018 | 15:34

Ну давайте мужикам с лопатой еще 5 лет накиним , до 70, что бы бюджет не напрягать...

luger_max_otto 29 августа 2018 | 15:41

Голикова никогда не думала, откуда у бюджета деньги. А они- с российских граждан и их собственности берутся, больше неоткуда.

archibald_dandy_esquire 29 августа 2018 | 15:45

vasyakirin:
" Путин сегодня среди мер по смягчению пенсионной реформы предложил уменьшить на 3 года необходимый стаж для досрочного выхода на пенсию "

то есть, полицаи, Росгвардия, Следственный комитет, ФСБ, ФСО, ФССП, ФСИН, "казаки", "дружинники" и остальная ничего не производящая шелупонь будут выходить на пенсию в 35-38 лет от роду

abuvgrobu 29 августа 2018 | 15:35

"Обращение Президента России Владимира Путина к гражданам Российской Федерации"

Обратите внимание - все слова в анонсах телеобращения были - с большой буквы.
И только граждане - с маленькой. )

lenin3 29 августа 2018 | 15:48

abuvgrobu: перефразируя Жукова:"Маленькие граждане-они такие маленькие..."

astet 29 августа 2018 | 15:36

А во сколько бюджету
обходится финансирование Донбасса, Сирии, Чечни, Осетии,
содержание Росгвардии, раздутого госаппарата?!!

trans 29 августа 2018 | 15:37

Путин сделал большие    пенсии нужным людям  - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам  прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены военнослужащие и силовики,   тоже нужные люди.
А на остальных  Путин   экономит, платит им мизер,  чтобы платить нужным людям большие  пенсии.

Голикова не хочет подсчитать во сколько бюджету обходятся нужные люди?

ac_dc 29 августа 2018 | 15:38

Матери-одиночки, многодетные матери, государевы люди и остальные Герои Социалистического Труда должны спонсироваться государством, а не пенсионным фондом.
Пенсионным фондом должны пользоваться те, кто на протяжении всего трудового стажа отчислял свой рупь. Тогда государство не будет изображать благодетеля, закрывающего какие-то "дыры"

(комментарий скрыт)

ac_dc 29 августа 2018 | 15:41

ac_dc:
И, кстати, если "делить " пенсии намерилось государство, то и людей поселившихся в Пенсионных фондах должно нанимать государство за свой счет, а не за счет пенсионеров.

platonnekafrin 29 августа 2018 | 15:42

Я не Татьяна, но тоже понимаю, уж очень дорого и те, и эти граждане бюджету обойдутся.
Чтобы облегчить жизнь бюджету, надо этим гражданам их жизнь утяжелить, а лучше поубавить.

captaingeorge 29 августа 2018 | 15:47

Забыла про миллион триста тридцать три тысячи тридцать три рубля и 33 копейки. Счетоводы, мля...

marina27 29 августа 2018 | 15:51

54,7 ? Сожрёте и не подавитесь.

sasass 29 августа 2018 | 15:52

После узаконение пенсионой реформы о всех смягчениях тут же забудут...

zaxs 29 августа 2018 | 15:53

Слова путина.
"По оценкам Минфина применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20 процентов к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, порядка 75–120 миллиардов рублей в год. Этих средств, в лучшем случае, хватит на шесть дней. Потому что ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей."

Слова голиковой.
Введение нормы о досрочном выходе на пенсию по стажу обойдется бюджету в 57,4 миллиарда рублей за 6 лет.

И чего ей стонать: Это же всего 3 дня пенсионных выплат. За 6 то лет. Это же по мнению путина плюнуть и растереть.

tks 29 августа 2018 | 15:57

Ах, ну да, сие озвучено, чтобы особо несознательные и неблагодарные прониклись степенью благодеяния, на них снизошедшего, и деятельно раскаялись!

trans 29 августа 2018 | 15:59

А сколько бюджету обходится Крым, Донбасс, Сирия?!

tks 29 августа 2018 | 16:01

trans: Это - Скрепы! А они - бесценны!

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