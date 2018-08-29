Россия попросит Турцию выдать дочь экс-главы УФМС Чечни

На родине Седа Дудуркаева подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании.

Российская сторона объявила Седу Дудуркаеву в розыск по каналам Интерпола, рассказал РИА Новости представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Ведомство направит запрос о ее выдаче после поступления официальной информации о задержании подозреваемой.

Дудуркаева – дочь экс-главы УФМС Чечни Асы Дудуркаева. Чиновник был уволен в 2013 году после того, как стало известно, что девушка уехала в Сирию и примкнула к боевикам «Исламского государства». В июле этого года стало известно о задержании Дудуркаевой в Стамбуле – причиной стало подозрение в использовании фальшивого украинского паспорта. Позднее началось расследование относительно членства девушки в «Исламском государстве». Российская сторона ранее уже отправляла запрос в Стамбул в связи с задержанием Дудуркаевой, но о его судьбе ничего неизвестно.

Седа Дудуркаева была женой высокопоставленного боевика «Исламского государства» Абу Омара аш-Шишани. Он был убит в Ираке в 2016 году.