Роскомнадзор предложил свое посредничество при урегулировании конфликта между Яндексом и правообладателями

Об этом Интерфаксу сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин. Ранее Мосгорсуд заявил об обязанности Роскомнадзора ограничить доступ к пиратскому контенту в выдаче Яндекс.Видео, вне зависимости от обжалования компании решения суда. Ранее суд удовлетворил иск нескольких телеканалов к Яндексу и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента. Сам Яндекс утверждает, что закон, по которому блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики.

«Если Роскомнадзор все же заблокирует «Яндекс.Видео», то не исключено, что могут пострадать и сторонние интернет-ресурсы, как это уже было в случае с блокировкой Телеграма». Об этом «Эху» сказал руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк.

По словам Козлюка, конечно, пользователи пострадают от действий РКН, однако отметил, что это не первая блокировка и большинство уже знает, как можно ее обойти.