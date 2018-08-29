Владимир Путин предложил изменить пенсионную реформу

Среди его инициатив – повышение пенсионного возраста для женщин не до 63, а до 60 лет. Об этом Путин сказал сегодня в специальном телеобращении. Для мужчин пенсионный возраст останется таким, как и планировалось – 65 лет. Кроме того, президент надеется на сохранение федеральных и региональных льгот для тех, кто достиг нынешних границ пенсионного возраста. Предлагается также сохранить льготы отдельным категориям и снизить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Кроме того, предлагается ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей за необоснованное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в принятии на работу такого человека.

«Предложения, которые сегодня представил гражданам президент Путин, никак не повлияют на протесты против грядущих пенсионных изменений. КПРФ и дальше намерены настаивать на отмене этого законопроекта», — сказал «Эху» первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

Рашкин отметил, что всероссийские протестные акции КПРФ намечены на 2 и 22 сентября. В Москве ближайшая из них состоится в воскресенье на проспекте Сахарова.