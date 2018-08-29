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15:02, 29 августа 2018

Владимир Путин предложил изменить пенсионную реформу

Среди его инициатив – повышение пенсионного возраста для женщин не до 63, а до 60 лет. Об этом Путин сказал сегодня в специальном телеобращении. Для мужчин пенсионный возраст останется таким, как и планировалось – 65 лет. Кроме того, президент надеется на сохранение федеральных и региональных льгот для тех, кто достиг нынешних границ пенсионного возраста. Предлагается также сохранить льготы отдельным категориям и снизить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Кроме того, предлагается ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей за необоснованное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в принятии на работу такого человека.

«Предложения, которые сегодня представил гражданам президент Путин, никак не повлияют на протесты против грядущих пенсионных изменений. КПРФ и дальше намерены настаивать на отмене этого законопроекта», — сказал «Эху» первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

Рашкин отметил, что всероссийские протестные акции КПРФ намечены на 2 и 22 сентября. В Москве ближайшая из них состоится в воскресенье на проспекте Сахарова.

Комментарии

18

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putin2018 29 августа 2018 | 15:04

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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

opiatnovyi63 29 августа 2018 | 15:06

putin2018: Грубое Ограбление отменяется , будет культурный грабёж!

putin2018 29 августа 2018 | 15:18

Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.”
(Фёдор Иванович Тютчев)

roman_i_olga 29 августа 2018 | 15:19

putin2018: великая свермогучая бензиновая держава встала с колен

sekretniy_fizik 29 августа 2018 | 15:38

Эхо, а Кара-Мурза мл. будет участвовать в акциях 2-го сентября? Ах да, совсем забыл, он же теперь почетный носильщик трупов американских сенаторов. Аккурат 2-го труп Маккейна потащит. Ах-ха-ха...Докатилась эховская перхоть, отчего то возомнившая себя российской оппозицией. Вот и проявились чьи то ушки у нашей "оппозиции" после этого приглашения Мурзы в носильщики.

porvana_v_klochya 29 августа 2018 | 15:51

sekretniy_fizik: Ну вот, ...босрали Вы, Альберт Германович, нашему Эху, так сказать, всю малину. Ведь оно с упорством, достойным лучшего применения, с самого утра замалчивает новость об этом "почетном носильщике трупов " ( Кара-Мурзе мл. то бишь ). А тут Вы со своим комментом. Ну прямо серпом по яйцам нашему суперобъективному и самому правдивому СМИ ( Эхоньку нашему ненаглядному ). Сволочь он, этот "секретный физик". Верно, Эхо?

tvitov66 29 августа 2018 | 15:04

После 18-ти летней мужественной борьбы нашего нацЛидера с ценами на бензин и тарифами ЖКХ какова вероятность что даже эта благодать посетит нашу могучую сверхдержаву?

abuvgrobu 29 августа 2018 | 15:04


Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том,
что айсберги титаникам идут только на пользу.

trans 29 августа 2018 | 15:09

Зато сделать прогрессивным налог с дохода физических лиц дед Щукарь отказался. А вот на Западе для богатых процент такого налога выше чем для малоимущих. Но дед Щукарь богатеньких не трогает, зато с бедных готов три шкуры содрать.

archibald_dandy_esquire 29 августа 2018 | 15:38

trans: " богатеньких не трогает, зато с бедных готов три шкуры содрать "

друзья-Путина освобождены от налогов - кому-то до сих пор непонятно кто платит за их дворцы и яхты?
для совсем непонятливых - население РФ платит за сечиных, миллеров, бр. ротенбергов и остальных воров, крышуемых даже не "путином" (то есть, 6-ю дублями покойного), а всей системой, выстроенной высокосидячими бандитами и ворами Расеи

plank1957 29 августа 2018 | 15:13

Путин предложил заменить ограбление обывателей, образно выражаясь, не на 1000 рублей, а на 950 рублей. Благодетель!

(комментарий скрыт)

lazich 29 августа 2018 | 15:15

Путин - мерзавец!

piterrr 29 августа 2018 | 15:17

Как могла какая-то гэбистская вошь и слизь так поработить 140 миллионный народ?!...Жиденький народец-то пошёл, такой жиденький, тупой и трусливый, что аж тошно!

echomazy__etnopomoyka 29 августа 2018 | 15:42

piterrr: "Жиденький народец-то пошёл,...что аж тошно!"-------------- А ты сблюй, глядишь полегчает, МорЖ.

nigilist1977 29 августа 2018 | 15:20

Один их самых лицемерных и ужасных правителей России, этот Путин.

irinaapril 29 августа 2018 | 15:22

Благодетель!Царь-батюшка!Вот только интересно, почему за 18 лет у власти экономика приведена в такое состояние, что ПФ вот-вот рухнет, и это при устойчивом её росте, как он заявил.А уж какой рост обещается в будущем, а возраст жизни якобы повысится аж до 80 лет, и медицина якобы у нас так развивается, что скоро вообще все даже чихать перестанут.Раньше были кремлёвские мечтатели, но они хотя бы искренне верили в то, что говорили, а сейчас врут на голубом глазу, прикрываясь заботой о нынешних пенсионерах.

odiniznas 29 августа 2018 | 15:41

Вот оно долгожданное всеми ожидаемое благовестие для женщин. Но увы, мужичкам не повезло. Не так дружно за нынешнего президента голосуют, как женщины, наверное. Мне лично все эти новшества без разницы, но вот братишка мой попал под раздачу: радовался, что год осталось до вожделенной госпенсии, а тут шиш тебе.
А вот это про кого интересно? - "Предлагается также сохранить льготы отдельным категориям и снизить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию."

nigilist1977 29 августа 2018 | 15:58

Медведев: - Володя, для нашего спасения пенсионный возраст повышать необходимо!
Путин: - Но тогда россияне перестанут меня любить! А это уже... оранжевой попахивает. И уточек твоих никто не спасёт!
Медведев: А мы сделаем так... Я объявлю, что для баб - 63, а ты потом снизишь до 60. Вот и режим будет спасён!

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