В Германии будет создано агентство инноваций и кибербезопасности для защиты от хакеров

Об этом говорится в законопроекте, который приняло сегодня правительство ФРГ. Официально агентство начнет работать в начале 2019-го года. На нужды нового ведомства, штат которого составит около 100 человек, в ближайшие пять лет выделят около 200 миллионов евро.