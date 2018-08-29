В Германии будет создано агентство инноваций и кибербезопасности для защиты от хакеров
Об этом говорится в законопроекте, который приняло сегодня правительство ФРГ. Официально агентство начнет работать в начале 2019-го года. На нужды нового ведомства, штат которого составит около 100 человек, в ближайшие пять лет выделят около 200 миллионов евро.
Комментарии3
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glotov 29 августа 2018 | 14:51
Все никак понять не могут, что дело не в иностранных хакерах, а в собственном брожении умов, которое в наш век способно распространяется мгновенно.
hastings 29 августа 2018 | 15:06
Фабрика троллей в Мюнхене?
mystar 29 августа 2018 | 15:11
hastings: Фабрика троллей в Мюнхене?
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У них и без фабрики хорошо дела идут. Доброе утро Хемниц.