Генпрокуратура направит Турции запрос о выдаче дочери бывшего главы УФМС Чечни Седы Дударкаевой

Это произойдет, когда поступит официальная информация о ее задержании. Так представитель надзорного ведомства Александр Куренной прокомментировал агентству РИА Новости информацию о том, что Дударкаева была арестована турецкими властями. По данным генпрокуратуры, Дударкаева была объявлена в международный розыск по каналам Интерпола. Она подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании.