Председатель Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала снятие партии ПАРНАС с выборов в ярославскую думу

Она выразила надежду, что Верховный суд по справедливости рассмотрит жалобу партии. Ранее Памфилова также критически высказалась о муниципальном фильтре, который, по ее мнению, позволяет разрушать политическую конкуренцию и отсекать неудобных, конкурентоспособных кандидатов.

Именно за это оппозиция критиковала власти многих регионов, где в следующее воскресенье проходят выборы, в том числе, речь идет о Москве и Подмосковье.