Председатель Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала снятие партии ПАРНАС с выборов в ярославскую думу
Она выразила надежду, что Верховный суд по справедливости рассмотрит жалобу партии. Ранее Памфилова также критически высказалась о муниципальном фильтре, который, по ее мнению, позволяет разрушать политическую конкуренцию и отсекать неудобных, конкурентоспособных кандидатов.
Именно за это оппозиция критиковала власти многих регионов, где в следующее воскресенье проходят выборы, в том числе, речь идет о Москве и Подмосковье.
Комментарии12
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dimavosko 29 августа 2018 | 14:41
Памфилова - мадам Очевидность.
Или уже совсем оторвалась от земли. Как вся эта наша, прости господи, элита.
proxxit 29 августа 2018 | 15:14
dimavosko:
С вонючим совковым быдлом, схававшим расстрел Парламента и "выборы" 1996, только так и надо.
tvitov66 29 августа 2018 | 15:39
proxxit: все началось еще с расстрела на ходынке 18 (30) мая 1896 по прямому указу Николая кровавого
danko1 29 августа 2018 | 14:42
ВС выполняет указание Кремля.
И муниципальный фильтр создан Кремлем для того, чтобы никто неугодный власти не просочился.
Эллочка делает вид, что не знает о том, что выборы Путин давно уничтожил?
huyt 29 августа 2018 | 14:47
danko1: Выборов реальных давно нет, а есть только потешные.Выборы мэра Москвы это один из многочисленных примеров.
tvitov66 29 августа 2018 | 15:41
huyt: представляете какой в Эллочке проснется либерал, когда рубь зашкалит за 120? Уж тут она постарается ... спасти шкуру
zolingen 29 августа 2018 | 14:52
Ее обязанность не критиковать, а выявлять нарушения выборного законодательства. Критик, бл.
marina27 29 августа 2018 | 15:55
zolingen:Угу. Особенно после выборов.
ivanbel 29 августа 2018 | 14:59
Верховный суд нечестные выборы отменит?
neyexo 29 августа 2018 | 15:08
Девочка из Заткадья
(Если в Москве МКАД, то в Ташкенте ТКАД)
Алмалык, в котором она выросла и где ее заставили отпахать 12 лет, это Заткадье
piccoru 29 августа 2018 | 15:44
А мадам Памфилова тут, конечно ни при чем....
Власть включает дурочку....
Надеюсь, что по отношению к власти граждане в стране злые и память у них хорошая....
buva53 29 августа 2018 | 15:52
"Муниципальный фильтр" - тягчайшее преступление власти против народа, ограничивающее его базовое право свободно формировать власть. В своё время все, причастные к этому фильтру должны оказаться на скамье подсудимых.