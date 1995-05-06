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14:31, 29 августа 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин обещает максимально защитить московских пенсионеров и ветеранов

На своей странице в соцсети ВКонтакте, мэр пообещал в ближайшие дни обсудить этот вопрос на встрече с активом организации ветеранов и пенсионеров.

Комментарии

33

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romantik56 29 августа 2018 | 14:33

Осень обещаний и ... надежд...

astet 29 августа 2018 | 14:56

romantik56: от кого Оленевод
обещает защитить московских пенсионеров?
От жулика Путина?

tvitov66 29 августа 2018 | 15:17

astet: выходи что обещает максимально защитить московских пенсионеров от нацЛидера и его вороватых дружков

ag_bai 29 августа 2018 | 15:27

http://m.arbat.info/news/item-273901/
При Собянине в Москве уничтожено 159 уникальных памятников архитектуры

gordy 29 августа 2018 | 15:30



"...мэр пообещал в ближайшие дни обсудить этот вопрос на встрече..."


.... со специально отобранными людьми?

hastings 29 августа 2018 | 14:57

romantik56: Собянин - мой компас земной!

nf5096004 29 августа 2018 | 15:35

hastings: счастливого пути, желательно подальше.

zapadnay 29 августа 2018 | 15:49

Власти не верю. Никакой...

idruker 29 августа 2018 | 14:35

Гы:) Путин смягчает, Собянин защищает. От какого злобного врага эти доблестные рыцари защищают пенсионеров?

tvitov66 29 августа 2018 | 15:19

idruker: все стабильнее и стабильнее становится жить гражданам нашей могучей сверхдержавы

kulikdim 29 августа 2018 | 15:41

tvitov66: http://maxpark.com/community/1851/content/935548

Если ЭТО не геноцид, то что это на самом деле?

luger_max_otto 29 августа 2018 | 14:36

Есть такой способ у Собянина, однако. Берется, значить, табакерка музейная и музейный же шелковый офицерский шарф...

kindman_a 29 августа 2018 | 14:36

"...пообещал в ближайшие дни обсудить этот вопрос на встрече с активом организации ветеранов и пенсионеров..."
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"...— Все учтено могучим ураганом! — сказал О. Бендер. — Деньги дадут сборы!
— Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы…
— Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. Мраморные лестницы действительно ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах — приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей....". (12 стульев")

lapuh 29 августа 2018 | 14:37

Лучшая защита-нападение.

sempai 29 августа 2018 | 14:38

От Путина ???!!!

sergik100 29 августа 2018 | 14:38

От кого защитить ?

zolingen 29 августа 2018 | 14:50

Защитить? От путина? Занятно.

ivar1964 29 августа 2018 | 14:59

Защитит! За счет жителей провинции.

neyexo 29 августа 2018 | 15:03

Пусть заявит о поддержке пенсионной реформы!

not_old_teacher 29 августа 2018 | 15:11

С кем будет обсуждать? С пенсионерами? Так у них нет проблем. Они уже пенсионеры. .. Ку-ку!!!

ed10075 29 августа 2018 | 15:15

(До выборов) - Я дам вам все!
(После выборов) - Идите в zhоpu!

citizeneco 29 августа 2018 | 15:17

А почему должны быть какие-то особые привилегии только у московских ветеранов и пенсионеров, а не по всей стране и из каких средств будут они оплачиваться, не из тех ли налогов, львиную долю которых регионы перечисляют в федеральный бюджет, хотя могли этими деньгами поддержать своих ветеранов и пенсионеров. Получается ситуация, как в советское время, когда Москву снабжала вся страна, отправляя туда эшелоны с продовольствием из регионов, оставляя их голодными, для того чтобы кормить многочисленную чиновничью номенклатуру и пускать пыль в глаза столичной «витриной социализма» иностранцам и понятно зачем нужны такие обещания Собянину сейчас, в преддверии мэрских выборов, чтобы усидеть в кресле столичного градоначальника, когда он рассчитывает на голоса московских ветеранов и пенсионеров.

(комментарий скрыт)

lechak 29 августа 2018 | 15:21

А кто будет защищать остальную Россию? Кроме Москвы городов и людей не существует?

vvs7651 29 августа 2018 | 15:25

В преддверии "выборов" Собянин всем все обещает. Лишь бы на участки голосования пришли.
Или хотя-бы рядом прошли...

leonty 29 августа 2018 | 15:30

"...московских пенсионеров,,," - А немосковские пусть подыхают...

nf5096004 29 августа 2018 | 15:37

leonty: естественно. Живёт только один город, остальные выживают.

jurisconsult 29 августа 2018 | 15:32

И это было бы прекрасно, если бы жили в городе-государстве. А так, что прикажете делать с остальными тысячами городов, деревень, и поселков?

nf5096004 29 августа 2018 | 15:32

А что сделают для жителей мэры остальных городов России?

allasc 29 августа 2018 | 15:48

nf5096004: за нами Москва!!!!! умирать надо стоя!!!!

gregor 29 августа 2018 | 15:33

Мэр Москвы Сергей Собянин обещает максимально защитить московских пенсионеров и ветеранов
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Ужас , значит до сих пор Собянин минимально защищал пенсионеров и Ветеранов .
Не буду за него голосовать . Не верю я ему ..... , не доверяю .
Обидит он , обманет ..., попользуется и бросит ... . Знаю я его ... .

allasc 29 августа 2018 | 15:45

а за КАДом пусть мрут... эти старикашки

nichirin 29 августа 2018 | 15:48

От кого? От самих себя?

maya11 29 августа 2018 | 16:00

С. Собянин обманет и на этот раз. Он обещал, что с Нового 2018 года, всем Ветеранам труда будет прибавка к пенсии в размере 1000 руб. У меня стаж 54 года, я Ветеран труда, моим знакомым с маленьким стажем увеличили пенсию, а мне с моим стажем не добавили ни копейки. А я ведь еще и войну пережили и чудом осталась в условиях голода и холода. Есть же у него свой Фонд из которого можно было мне тоже увеличить пенсию. Собянин этого не сделал. А сейчас врет в очередной раз.

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