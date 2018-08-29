Владимир Путин предложил изменить пенсионную реформу

Среди его инициатив – повышение пенсионного возраста для женщин не до 63, а до 60 лет. Для мужчин он останется таким, как и планировалось – 65 лет. Кроме того, президент надеется на сохранение федеральных и региональных льгот по наступлению нынешнего пенсионного возраста. Предлагается также сохранить льготы отдельным категориям и снизить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

Премьер-министр России считает, что характер изменений в пенсионную систему согласованным властью и обществом. Так он прокомментировал обращение Владимира Путина, касающееся пенсионной реформы.

Впрочем, коммунисты, как инициаторы референдума против пенсионной реформы, не намерены менять своих планов после заявления Путина. Оно также никак не повлияет на подготовку протестных акций 9 сентября по всей стране, — сообщили нашей радиостанции в Фонде борьбы с коррупцией.