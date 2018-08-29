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14:30, 29 августа 2018

Владимир Путин предложил изменить пенсионную реформу

Среди его инициатив – повышение пенсионного возраста для женщин не до 63, а до 60 лет. Для мужчин он останется таким, как и планировалось – 65 лет. Кроме того, президент надеется на сохранение федеральных и региональных льгот по наступлению нынешнего пенсионного возраста. Предлагается также сохранить льготы отдельным категориям и снизить на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

Премьер-министр России считает, что характер изменений в пенсионную систему согласованным властью и обществом. Так он прокомментировал обращение Владимира Путина, касающееся пенсионной реформы.
Впрочем, коммунисты, как инициаторы референдума против пенсионной реформы, не намерены менять своих планов после заявления Путина. Оно также никак не повлияет на подготовку протестных акций 9 сентября по всей стране, — сообщили нашей радиостанции в Фонде борьбы с коррупцией.

Комментарии

26

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post_v 29 августа 2018 | 14:35

видимо, потому и отодвинули в сторону главу правительства Д.Медведева, что кто-то прочитал внимательно его первое высказывание про выход на пенсию в 60 лет:

"...Если говорить о моменте установления пенсионного возраста, то это произошло в 1930-е годы, когда продолжительность жизни в нашей стране была приблизительно, я специально статистику поднимал, на 30 лет меньше, чем сейчас. Средняя продолжительность жизни в середине 1930-х годов была 39–41 год."

(Д.Медведев, доклад Правительства РФ Государственной Думе, 11 апреля 2018 года, сайт Правительства РФ)
Медведев, хоть сам-то понял, что он тогда сказал?

а теперь глава государства повторяет те же "исторические сентенции".

Как можно рассчитать среднюю продолжительность жизни и возраст выхода на пенсию в стране, в которой количество избирателей между выборами в Госдуму и выборами президента может за 6 месяцев уменьшиться или увеличиться на 2-3 миллиона человек?

serge_moro 29 августа 2018 | 14:38

post_v: В советское время еще хотели поднять пенсии. Ну трепло. Явная ложь. Не существует ни одного документа,что в СССР вообще рассматривали вопрос о поднятии пенсий. Горбачева пусть спросит. Путин со своими дружками просрали пенсии . Все ушло на дворцы,яхты, девочек, мальчиков, госгвардию , ФСБ и армию. Путина охраняют в десять раз больше людей,чем президента США. А Америка в 2.5 раза больше по населению и в 12 раз богаче России. Вдумайтесь , Путина охраняют 400 000 человек. Вот здесь и есть все пенсионные деньги,плюс Ротенберги,Ковальчуки и далее по списку. Путин держит всех нас за идиотов.

tvitov66 29 августа 2018 | 14:52

serge_moro: наш самодержец держит слово - сказал что не повысит пенсионный возраст ... ну разве что совсем чуть-чуть - на пол шишечки

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yralez 29 августа 2018 | 14:35

Как было по самому жесткому варианту ограбления, так фактически и осталось.
Спасибо.......плешивый..

jidkov 29 августа 2018 | 14:36

Обращение "садо" к "мазо"...

huyt 29 августа 2018 | 14:37

Думаю, так всё и замышлялось с 63 годами, чтобы потом сделать якобы поблажку и снизить до 60 лет. Печально, когда в богатой природными ресурсами стране не хватает денег на пенсии. А он сегодня после своего 19-летнего правления до сих пор обвиняет "проклятые 90-е". А как же такой факт, как за 19-летнее правление этой власти выросло целое поколение людей ? В 30- минутном монологе кроме манипуляции фактами мы ничего не услышали.

neyexo 29 августа 2018 | 15:17

huyt:
ну а случае мужчин все равно - ни до 60, ни до 65 не доживут

sasha2011 29 августа 2018 | 15:31

huyt:
/* Думаю, так всё и замышлялось с 63 годами, чтобы потом сделать якобы поблажку и снизить до 60 лет. */

Ну, конечно - купите козу / продайте козу.

vata_putya 29 августа 2018 | 14:39

предсказуемый презерватив.
мужикам до 65 лет еще дожить надо

aleksandr39 29 августа 2018 | 14:40

Так было и задумано ,чтобы глупый народ думал ,что " великий вождь " хороший барин .

ladyirina 29 августа 2018 | 14:40

Тактика для российских дураков - отрубать хвост по кусочкам. Российские дураки довольны и будут продолжать любить своего "хорошего и доброго" Путина.

vlabumur 29 августа 2018 | 14:42

Владимир Путин, 16 апреля 2015 года, «Прямая линия» с президентом:

«Мы не готовы к тому, чтобы взять и повысить пенсионный возраст. Да, у нас растет продолжительность жизни, но для мужчин это 65 лет. Если мы поставим 65 лет выходом на пенсию, вы меня извините, это как будет? Отработал, в деревянный макинтош и поехал что ли?"

platonnekafrin 29 августа 2018 | 14:44

Голлум довольно ловок, но труслив и лжив.
Это существо небольшого роста, похожее одновременно на паука и на голодную лягушку, что, вероятно, является следствием раздвоения личности. Важно помнить, что существо не только всегда врет, но и часто забывает сказанное. Да, чуть не забыл, Голлум обожает сырую щуку - он за ней даже в Туву может сбежать.

yralez 29 августа 2018 | 14:49

Изворовался, изолгался.
На него уже стыдно смотреть.

Кроме как сажать,, у власти ему не удержаться.

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trans 29 августа 2018 | 14:51

Зато сделать прогрессивным налог с дохода физических лиц дед Щукарь отказался. А вот на Западе для богатых процент такого налога выше чем для малоимущих. Но дед Щукарь богатеньких не трогает, зато с бедных готов три шкуры содрать.

i_one_off 29 августа 2018 | 14:52

Великий реформатор.

abuvgrobu 29 августа 2018 | 14:56

18 лет лжи и лицемерия( Нет сил ни смотреть, не слышать.

jamba 29 августа 2018 | 14:57

На самом деле, все просто:
1. Власти нужны деньги, бюджет пуст, а отобрать их можно только у людей!
2. Пу не собирается оставлять власть до собственной смерти. А на будущее, после 2024 г., ему нужна стабильность. Ему не нужны "мины замедленного действия". Так что, сейчас он заботится не о стране, а о СЕБЕ!
Это все, что следует понимать из сложившейся ситуации.

hata_c_krau 29 августа 2018 | 14:57

этот упырь когда уже в суде окажется а не будет учить нас жить.

consts 29 августа 2018 | 15:02

Мне вчера приснился президент Российской федерации Владимир Владимирович Путин.
К чему бы это?

krysodav2 29 августа 2018 | 15:03

"Пока я президент, пенсионный возраст повышаться не будет" В.В. Путин
"Верьте Путину!", как вякнул Песков.

vumba 29 августа 2018 | 15:03

О создании 25 млн. рабочих мест ни-ни. Это он не может. Только грабить бедных.

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neyexo 29 августа 2018 | 15:15

Но ведь специалисты все подсчитали
Как можно игнорировать их мнение.
Десять лет считали и наконец посчитали

migsu 29 августа 2018 | 15:15

Из него так и прет желание избавиться от народа!

reg69 29 августа 2018 | 15:17

А как вы хотели наращивать военную мощь в Средиземном море? Ради такого, можно и вовсе пенсии отменить!

reg69 29 августа 2018 | 15:19

А как вы хотели наращивать военную мощь в средиземном море? Ради такого и вовсе не жалко пенсии отменить!

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