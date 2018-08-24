Блокировка Яндекс.Видео может ограничить доступ к другим сервисам Яндекса и иным ресурсам – эксперт

Блокировка Яндекс.Видео может привести к ограничению доступа к другим сервисам Яндекса и иным ресурсам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководителя общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

«Блокировка состоится, Роскомнадзор внесет в реестр сам домен Яндекс.Видео, а также IP-адреса, которые принадлежат этому сервису. Возможно, это даже будет пул IP-адресов или подсеть — то же самое, что было при блокировке мессенджера «Телеграм». Тогда пострадает не только данный сервис, но и другие сервисы Яндекса и иные ресурсы», — сказал А.Козлюк.

При этом эксперт отметил, что пользователи уже давно научились обходить такие блокировки и найдут выход из ситуации.

Накануне замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что сервис Яндекс.Видео может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа не удалит ссылки на пиратские сайты.