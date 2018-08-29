Выступление Путина по поводу пенсионной реформы вряд ли успокоит россиян – политолог Павловский

Выступление президента РФ Владимира Путина, который озвучил планы по смягчению пенсионной реформы, вряд ли успокоит россиян. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Мне кажется, Путин никого не успокоил. Вообще не прозвучала тема какой-либо экономии на других расходах, в том числе на оборону», — сказал эксперт.

Г.Павловский также отметил, что выступление Путина продемонстрировало его полную осведомленность относительно решения о повышении пенсионного возраста. «В своем выступлении Путин ясно показал, что соответствующее предложение правительства было с ним согласовано. То есть нельзя сказать, что он ничего не знал. В сущности, он подтвердил решение правительства, но внес в него поправки», — заключил политолог.