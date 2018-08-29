Выступление Путина по поводу пенсионной реформы вряд ли успокоит россиян – политолог Павловский
Выступление президента РФ Владимира Путина, который озвучил планы по смягчению пенсионной реформы, вряд ли успокоит россиян. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.
«Мне кажется, Путин никого не успокоил. Вообще не прозвучала тема какой-либо экономии на других расходах, в том числе на оборону», — сказал эксперт.
Г.Павловский также отметил, что выступление Путина продемонстрировало его полную осведомленность относительно решения о повышении пенсионного возраста. «В своем выступлении Путин ясно показал, что соответствующее предложение правительства было с ним согласовано. То есть нельзя сказать, что он ничего не знал. В сущности, он подтвердил решение правительства, но внес в него поправки», — заключил политолог.
Комментарии3
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trans 29 августа 2018 | 14:16
Путин - "Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е."
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А ничего что тогда нефть стоила 12-14 долларов за баррель, а сейчас свыше 70-ти?! А были времена при Путине когда нефть несколько лет стоила выше ста долларов. Но вместо того чтобы вкладывать деньги в развитие экономики, они уходили и продолжают уходить в карманы путинской братии. Путя знай лишь врет и обещает уже 18 лет, а экономика как была в заднице, так там и осталась.
huyt 29 августа 2018 | 14:24
trans: Кроме возмущения и отторжения этот 30-минутный монолог не вызывает никаких чувств. Ведь ответа на вопрос как прожить на нищенские зарплаты и пенсии до сих пор от власти мы не слышим.
huyt 29 августа 2018 | 14:27
trans: Повышение пенсионного возраста в богатой природными ресурсами стране это нонсенс, а также итог 19-летнего правления этой власти.