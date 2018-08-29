Америка на этой неделе прощается с сенатором Джоном Маккейном, лично составившим список политиков, которых он пригласил выступить на его похоронах, включая его давнего соперника по президентской кампании Барака Обаму.

Республиканец Маккейн, проигравший Обаме в президентской гонке 10 лет назад и споривший с ним по целому ряду вопросов внутренней и внешней политики, позвонил экс-президенту демократу в начале апреля текущего года с тем, чтобы заручиться его обещанием выступить с поминальной речью на его похоронах, и тот сразу же согласился, сообщает Си-Эн-Эн. Такое же приглашение от покойного сенатора получил и бывший президент, республиканец Джордж Буш-младший. Наблюдатели, понимая, что Маккейн и Обама никогда не были близкими друзьями, видят в этом жесте сенатора проявление уважения к Бараку Обаме и выражение беспокойства по поводу разрушительного времени, которое переживает сейчас Америка. Оба политика были категорически не согласны по поводу войны в Ираке, по экономическим проблемам и вопросам национальной безопасности. Даже не будучи высказанным в его политическом завещании, предсмертное послание Джона Маккейна выражает презрение к нынешнему хозяину Белого дома Трампу и его президентству, отмечает Си-Эн-Эн.

Дональд Трамп стал единственным из политиков первого ранга, кто не был приглашен на церемонию прощания с Джоном Маккейном, намеченную на завтра в штате Аризоне, сенатором от которого Маккейн избирался последние 30 лет.