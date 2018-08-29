Фанаты киевского Динамо устроили массовые беспорядки в городе и на трибунах местного стадиона в день матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов против Амстердамского Аякса.

За голландскими болельщиками начали охотиться еще до игры, после которой стало понятно, что киевское Динамо в Лиге Чемпионов выступать не будет. В одном из пабов Печерского района города Киева динамовские хулиганы напали на иностранцев и начали их избивать, в том числе их ногами, о чем свидетельствуют и кадры, сделанные свидетелями. При этом полицейские, которые были рядом, даже не пытались выйти из своего патрульного автомобиля, чтобы спасти человека. Потом, правда сообщили, что задержано девять человек и ведется расследование, а данные о пострадавших уточняются. Непосредственно на стадионе, фанаты Динамо покинули сектор, выскочив на беговые дорожки и попытались добраться до болельщиков Аякса. Стюард, который преградил им путь, получил стулом по голове. Порядок восстановила только полиция.

Динамо сыграло с Аяксом вничью 0:0 и по итогам двух матчей не смогло попасть в групповой этап Лиги Чемпионов.