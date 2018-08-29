Украина собирается укрепить обороноспособность страны

В частности, Киев хочет увеличить военное присутствие на Азовском море и закупить американские системы ПВО.

На Азовском море планируется переброска дополнительных сил морской пехоты и береговой артиллерии, а также усиление корабельной группировки. Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в ходе военных учений. По его словам, такие шаги призваны защитить рубежи страны и мирную производственную деятельность в акватории Азова. Схожие планы в начале августа анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он говорил, что усилить морскую группировку необходимо для борьбы против российской экспансии и для предотвращения военно-экономической блокады азовского побережья страны.

На этом фоне посол Украины в США Валерий Чалый в эфире радиостанции «Новое время» сообщил о том, что Киев сделал официальный запрос в Вашингтон о покупке оборонительных вооружений. Речь идет, по словам дипломата, минимум о трех комплексах ПВО, каждый из которых стоит 750 млн долларов. Кроме того, добавил Чалый, Киев хочет закупить беспилотники, контрбатарейные радары и противоснайперские системы. Другие подробности возможной сделки Чалый говорить отказался, сославшись на секретность информации.

В марте этого года Госдепартамент США одобрил поставку Украине 37 противотанковых комплексов Javelin.