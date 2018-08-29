Украина собирается укрепить обороноспособность страны
В частности, Киев хочет увеличить военное присутствие на Азовском море и закупить американские системы ПВО.
На Азовском море планируется переброска дополнительных сил морской пехоты и береговой артиллерии, а также усиление корабельной группировки. Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в ходе военных учений. По его словам, такие шаги призваны защитить рубежи страны и мирную производственную деятельность в акватории Азова. Схожие планы в начале августа анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он говорил, что усилить морскую группировку необходимо для борьбы против российской экспансии и для предотвращения военно-экономической блокады азовского побережья страны.
На этом фоне посол Украины в США Валерий Чалый в эфире радиостанции «Новое время» сообщил о том, что Киев сделал официальный запрос в Вашингтон о покупке оборонительных вооружений. Речь идет, по словам дипломата, минимум о трех комплексах ПВО, каждый из которых стоит 750 млн долларов. Кроме того, добавил Чалый, Киев хочет закупить беспилотники, контрбатарейные радары и противоснайперские системы. Другие подробности возможной сделки Чалый говорить отказался, сославшись на секретность информации.
В марте этого года Госдепартамент США одобрил поставку Украине 37 противотанковых комплексов Javelin.
Комментарии4
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hastings 29 августа 2018 | 14:11
Пушки вместо сала.
a_111111 29 августа 2018 | 14:12
А золотой запас у пана атамана имеется?
blahovdav 29 августа 2018 | 14:24
a_111111: А золотой запас у пана атамана имеется?\\\\ТупоВатые путлеровские свинки до сих пор считают, что Украина и украинцы живут в нищете и все у них плохо?? Не переживай, портяныч, а лучше построй сортир в доме, а не плоди отпрысков с отморожеными пиписьками. Или в Рашке уже совсем так плохо?? Может пару Армат не построить??
dmitry35 29 августа 2018 | 14:20
Особенно эффективны будут противоснайперские системы. Похоже, москали из своих винтовок простреливают всю акваторию Азовского моря.