Рособрнадзор через суд требует от Учителя года в России удалить записи в соцсети «Вконтакте»
В них он критиковал Единый государственный экзамен.
На своей странице «В контакте» Дмитрий Гущин отметил, что учитель победить юристов в суде не сможет. Поэтому он вынужден открыть сбор средств на адвокатов, которые будут представлять его на заседаниях. Гущин предпологает, что процесс по иску может затянуться до следующего лета, а ездить в Москву на заседания у него нет времени. По словам преподавателя, он с удовольствием удалил бы свои посты, в которых, в частности, сообщал об утечке экзаменационных заданий по ЕГЭ, если бы это принесло пользу российскому образованию.
Сам инцидент произошёл в начале июня. Тогда в Рособрнадзоре сообщили, что если Гущин не удалит сообщения из соцсети, на него подадут в суд. Учитель же считает требование ведомства, цитирую: «иском против нашего права говорить о недостатках, против права обсуждать проблемы, с которыми мы встречаемся». Конец цитаты.
Дмитрий Гущин работает преподавателем в 261-й петербургской Гимназии. В 2007-м он стал учителем года в России.
Комментарии5
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a_111111 29 августа 2018 | 14:09
Лучше бы номер счета опубликовали...
vinidbi 29 августа 2018 | 14:12
Почему этот учитель года с 2007 года молчит про фальсификации выборов в которых учителя принимают самое непосредственное участие???
zaryad 29 августа 2018 | 14:23
vinidbi: Почему этот учитель года с 2007 года молчит про фальсификации выборов в которых учителя принимают \\\\\\\\\\\\\\\ а если скажет, что в вашем поведении изменится...
zaryad 29 августа 2018 | 14:20
Гниды, лучших выбивают.
nigilist1977 29 августа 2018 | 14:27
"Вы должны молчать и слушать, молчать и слушать" (с)...