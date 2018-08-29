Рособрнадзор через суд требует от Учителя года в России удалить записи в соцсети «Вконтакте»

В них он критиковал Единый государственный экзамен.

На своей странице «В контакте» Дмитрий Гущин отметил, что учитель победить юристов в суде не сможет. Поэтому он вынужден открыть сбор средств на адвокатов, которые будут представлять его на заседаниях. Гущин предпологает, что процесс по иску может затянуться до следующего лета, а ездить в Москву на заседания у него нет времени. По словам преподавателя, он с удовольствием удалил бы свои посты, в которых, в частности, сообщал об утечке экзаменационных заданий по ЕГЭ, если бы это принесло пользу российскому образованию.

Сам инцидент произошёл в начале июня. Тогда в Рособрнадзоре сообщили, что если Гущин не удалит сообщения из соцсети, на него подадут в суд. Учитель же считает требование ведомства, цитирую: «иском против нашего права говорить о недостатках, против права обсуждать проблемы, с которыми мы встречаемся». Конец цитаты.

Дмитрий Гущин работает преподавателем в 261-й петербургской Гимназии. В 2007-м он стал учителем года в России.