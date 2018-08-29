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14:05, 29 августа 2018

Яндекс обжалует решение Мосгорсуда о прекращении доступа к пиратскому контенту

В компании считают такие требования «необоснованными» и противоречащими законодательству.

Претензии к «Яндексу» возникли у нескольких крупных медиахолдингов. Они недовольны тем, что поисковая выдача «Яндекс.Видео» предлагает ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы и телешоу. Телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер», входящие в «Газпром-Медиа», в августе отказались от трансляций на главной странице поисковой системы и подали заявление в Мосгорсуд. Они обвинили ресурс в нарушении их авторских прав и попросили принять обеспечительные меры. В минувшую пятницу суд этот запрос удовлетворил. Накануне Роскомнадзор дал «Яндексу» трое суток, чтобы удалить ссылки на пиратские ресурсы. В противном случае завтра вечером начнется блокировка сервиса «Яндекс.Видео».

В «Яндексе» сегодня заявили, что намерены обжаловать определения суда, подчеркнув, что поисковая система работает в полном соответствии с законодательством. В компании подчеркнули, что закон о блокировке пиратского контента в интернете не распространяется на поисковики, пиратские копии фильмов и сериалов блокируются на сайтах и «зеркалах», где они опубликованы. Отмечается, что постановление суда не решает проблемы, поскольку все это остается доступным в других поисковиках и соцсетях.

Мосгорсуд заявил, что доступ к пиратскому контенту на «Яндекс.Видео» должен быть ограничен вне зависимости от обжалования компанией решения суда. В свою очередь, в Роскомнадзоре отметили, что ресурс в любом случае будет заблокирован на 15 дней в качестве обеспечительной меры.

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