Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы
Президент выступил с обращением по центральным каналам, в котором заявил, что все решения, касающиеся реформы, должны быть справедливыми и взвешенными.
Главное предложение Путина по реформе – повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, чтобы они выходили на пенсию в 60 лет. Также президент выступил с инициативой досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо – на четыре, а для тех, у кого пять и более детей, возраст выхода на пенсию составит 50 лет.
Кроме того, глава государства предложил, чтобы люди, выходящие на пенсию в ближайшие два года, смогли воспользоваться особой льготой и оформить пенсию на шесть месяцев раньше. По мнению Путина, людьми предпенсионного возраста нужно считать тех, кто выйдет на пенсию через пять лет. Он предложил защитить эту категорию населения, установив для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Также президент предложил поднять более чем в два раза пособие по безработице для таких людей – со следующего года она составит больше 11 тысяч рублей.
В своем выступлении Путин назвал решение о повышении пенсионного возраста «непростым», но подчеркнул, что у него нет альтернатив.
Также, согласно предложениям Путина, до окончания пенсионной реформы будут действовать все льготы, в том числе по налогам на недвижимость и землю.
По данным источников RTVi, заявление Путина о смягчении реформы приурочено в Единому дню голосования, запланированному на 9 сентября. В Кремле рассчитывают, что решение президента позволит получить дополнительные голоса «Единой России».
«Попытка власти оправдать повышение пенсионного возраста необходимостью привлечь в бюджет дополнительные деньги не состоятельна. Лишние деньги у правительства есть», — сказал в эфире «Эха» экономист Игорь Николаев.
Николаев также отметил, что нельзя называть грядущие изменения в пенсионном законодательстве реформой, поскольку кроме пенсионного возраста ничего в самой системе не меняется.
Николаев также выразил надежду, что после сегодняшнего обращения Путина пенсионный возраст для женщин будет снижен.
Предложения, которые сегодня представил гражданам президент Путин, никак не повлияют на протесты против грядущих пенсионных изменений. КПРФ и дальше намерены настаивать на отмене этого законопроекта, — сказал «Эху» первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.
Рашкин отметил, что всероссийские протестные акции КПРФ намечены на 2 и 22 сентября. В Москве ближайшая из них состоится в воскресенье на проспекте Сахарова.
Сегодняшнее выступление Путина никак не изменило ситуацию с недовольством грядущими изменениями в пенсионном законодательстве.
Его предложения никак не повлияли на намерение ФБК провести всероссийскую акцию протеста 9 сентября, — сказала «Эху» сотрудник ФБК, юрист Любовь Соболь.
По мнению Соболь, для изменения протестных планов власть должна начать бороться с коррупцией, принимать меры по улучшению качества жизни граждан и состояния экономики в стране.
Комментарии21
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amarnsky 29 августа 2018 | 14:04
Вот старались пенсионеры выслужиться перед властью и получили по заслугам ... Все получилось по честному...
serge_moro 29 августа 2018 | 14:10
amarnsky: В советское время еще хотели поднять пенсии. Ну трепло. Явная ложь. Не существует ни одного документа,что в СССР вообще рассматривали вопрос о поднятии пенсий. Горбачева пусть спросит. Путин со своими дружками просрали пенсии . Все ушло на дворцы,яхты, девочек, мальчиков, госгвардию , ФСБ и армию. Путина охраняют в десять раз больше людей,чем президента США. А Америка в 2.5 раза больше по населению и в 12 раз богаче России. Вдумайтесь , Путина охраняют 400 000 человек. Вот здесь и есть все пенсионные деньги,плюс Ротенберги,Ковальчуки и далее по списку. Путин держит всех нас за идиотов.
huyt 29 августа 2018 | 14:13
serge_moro: Попробуй проживи на пособие по безработице в 11 тысяч рублей, что составляет всего 170 долларов.
neburzhui2 29 августа 2018 | 14:17
huyt:
Сейчас на 4900 живут
patrikk_1 29 августа 2018 | 14:22
Его предложения никак не повлияли на намерение ФБК провести всероссийскую акцию протеста 9 сентября, — сказала «Эху» сотрудник ФБК, юрист Любовь Соболь.
— Как? — закричали все. Всероссийская акция протеста?!
— Вполне реальная вещь, — ответила Л.Соболь, — мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации акции протеста. Подумайте над тем, как красиво будет звучать — «Всероссийская акция протеста20!8 гола». Приезд Лёни Волкова, Николая Ляскина, Ильи Яшина, Евгении Альбац, Вити Шендеровича, Пети Верзилова и доктора Андрея Бильжо обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!
tanyaya 29 августа 2018 | 14:17
А меня вот что беспокоит: наш несменный, даже читая с экрана, не все буковки выговаривает, "ч" и "с" вообще не произносит у него во рту каша катается, как у Брежнева. Инсультик там. И грима две тонны.
Мама, мама, что мы будем делать, когда наш фюрер дуба даст?
Россия в опасносте!
huyt 29 августа 2018 | 14:21
tanyaya: Самая действенная реформа была бы это уход в отставку после 19-летнего правления.
neburzhui2 29 августа 2018 | 14:19
amarnsky:
Вот старались пенсионеры выслужиться перед властью и получили по заслугам ... Все получилось по честному..
Не передёргивай, им то как раз тысчонку добавят :-))
luger_max_otto 29 августа 2018 | 14:05
То есть власть чекистов будет грабить подданных справедливо и взвешено.
Хутинскую банду- на пуй.
platonnekafrin 29 августа 2018 | 14:05
Ну, раз за увольнение в тюрьму, то придется оплачивать дом престарелых. Интересно, вот если я на упрощенке, то эти расходы из прибыли можно будет вычесть или опять же - в тюрьму.
amarnsky 29 августа 2018 | 14:07
platonnekafrin: Барин скажет в тюрьму - значит в тюрьму....
piterrr 29 августа 2018 | 14:08
Вот так этот гэбистский "раб на галерах" и продолжает безнаказанно грабить и убивать российское население, грабить и убивать!
huyt 29 августа 2018 | 14:17
piterrr: Я не верю в эти его сказки. Особенно про уровень безработицы и продолжительность жизни населения.А также про инфляцию в 3% в год.
Какие 3%, если даже тарифы жкх в среднем на 15% поднялись ? Теперь после 9 сентября примут этот закон в 2 и 3 чтении сразу.Да и наивно надеяться на даже сносные пенсии. Те, кто идёт сейчас по старости на пенсию не получают от государства в среднем и 10 тысяч рублей в месяц.
vasya_von_smetankin 29 августа 2018 | 14:09
А почему силовикам, которые защищают нас от НАТО, не снизили пенсионный возраст?
Это дискриминация и русофобство!
abuvgrobu 29 августа 2018 | 14:09
Сейчас нам будут срать в уши несколько недель многочисленные пропагандоны, рассказывая про то,
какой мудрый и хороший Путин и что вокруг него нужно крепче сплотиться, чтобы оппозиционеры не
раскачивали "Титаник".
servelat 29 августа 2018 | 14:09
Чечня у нас относится к малочисленным народностям?
luger_max_otto 29 августа 2018 | 14:15
И Чечня и ФСБ.
faucon2006 29 августа 2018 | 14:19
засунь себе в зад свое смягчение
ymnikymnik 29 августа 2018 | 14:21
Мы будущее пенсионеры блогодарим нашему президенту за заботу и с нетерпением ждем 2024 год год выбора президента, чтобы с радостью проголосовать за нашего радного человека. Спасибо вам крепкого здоровья и долгий лет.
i_one_off 29 августа 2018 | 14:24
Скостил женщинам три годика со срока, благодетель.
jamba 29 августа 2018 | 14:26
То, что Пу не смог отказаться от непопулярной и несправедливой реформы, тут 2 причины:
1. В среднесрочной перспективе, бюджету нужны деньги- силовой блок (охрану режима) и прожекты, нужно финансировать!
2. Он не собирается никуда уходить, даже после 1924 г., он будет сидеть до смерти. Поэтому, ему не нужны мины замедленного действия. Он закладывает фундамент не для страны, а для себя!
У них нет и не было никогда никакой программы развития, кроме "программы удержаться у власти";)