Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы

Президент выступил с обращением по центральным каналам, в котором заявил, что все решения, касающиеся реформы, должны быть справедливыми и взвешенными.

Главное предложение Путина по реформе – повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, чтобы они выходили на пенсию в 60 лет. Также президент выступил с инициативой досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо – на четыре, а для тех, у кого пять и более детей, возраст выхода на пенсию составит 50 лет.

Кроме того, глава государства предложил, чтобы люди, выходящие на пенсию в ближайшие два года, смогли воспользоваться особой льготой и оформить пенсию на шесть месяцев раньше. По мнению Путина, людьми предпенсионного возраста нужно считать тех, кто выйдет на пенсию через пять лет. Он предложил защитить эту категорию населения, установив для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Также президент предложил поднять более чем в два раза пособие по безработице для таких людей – со следующего года она составит больше 11 тысяч рублей.

В своем выступлении Путин назвал решение о повышении пенсионного возраста «непростым», но подчеркнул, что у него нет альтернатив.

Также, согласно предложениям Путина, до окончания пенсионной реформы будут действовать все льготы, в том числе по налогам на недвижимость и землю.

По данным источников RTVi, заявление Путина о смягчении реформы приурочено в Единому дню голосования, запланированному на 9 сентября. В Кремле рассчитывают, что решение президента позволит получить дополнительные голоса «Единой России».

«Попытка власти оправдать повышение пенсионного возраста необходимостью привлечь в бюджет дополнительные деньги не состоятельна. Лишние деньги у правительства есть», — сказал в эфире «Эха» экономист Игорь Николаев.

Николаев также отметил, что нельзя называть грядущие изменения в пенсионном законодательстве реформой, поскольку кроме пенсионного возраста ничего в самой системе не меняется.

Николаев также выразил надежду, что после сегодняшнего обращения Путина пенсионный возраст для женщин будет снижен.

Предложения, которые сегодня представил гражданам президент Путин, никак не повлияют на протесты против грядущих пенсионных изменений. КПРФ и дальше намерены настаивать на отмене этого законопроекта, — сказал «Эху» первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

Рашкин отметил, что всероссийские протестные акции КПРФ намечены на 2 и 22 сентября. В Москве ближайшая из них состоится в воскресенье на проспекте Сахарова.

Сегодняшнее выступление Путина никак не изменило ситуацию с недовольством грядущими изменениями в пенсионном законодательстве.

Его предложения никак не повлияли на намерение ФБК провести всероссийскую акцию протеста 9 сентября, — сказала «Эху» сотрудник ФБК, юрист Любовь Соболь.

По мнению Соболь, для изменения протестных планов власть должна начать бороться с коррупцией, принимать меры по улучшению качества жизни граждан и состояния экономики в стране.