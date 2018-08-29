КПРФ продолжит добиваться отмены пенсионной реформы даже после выступления Путина

КПРФ продолжит добиваться отмены пенсионной реформы, несмотря на выступление президента РФ Владимира Путина по этому вопросу. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

«Это выступление никак не поменяло наше отношение к повышению пенсионного возраста. Просто маски сброшены. Президент высказал мнение, которое было заранее с ним обговорено. Это одна команда: Путин, Медведев и «Единая Россия» — все, кто внес этот людоедский законопроект», — заявил В.Рашкин.

Он подчеркнул, что КПРФ продолжит «добиваться того, чтобы законопроект был отозван, и россияне продолжили жить по действующему пенсионному законодательству». «Слова президента об угрозе краха экономики и социальной сферы – это ерунда. Единственное, что предполагает этот закон – отобрать деньги у граждан РФ. Все это в итоге приведет к тому, что пенсия в России будет упразднена», — считает В.Рашкин.

Он добавил, что всероссийские акции КПРФ против повышения пенсионного возраста намечены на 2 и 22 сентября. В Москве ближайшая из них состоится в воскресенье в 12.00 на проспекте Сахарова.