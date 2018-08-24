Суд Майкопа вынес предписание об отказе от услуг эксперта за некорректную экспертизу по делу об экстремизме – «Агора»

Суд Майкопа предписал МВД отказаться от услуг эксперта Сергея Федяева, который нашел экстремизм в статье адыгейского эколога Валерия Бриниха, позже оправданного по этому делу. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Как уточнил правозащитник, суд постановил, что своими действиями эксперт причинил вред самому Бриниху и государству, которое обязано выплатить экологу компенсацию за незаконное уголовное преследование.

«Суд обязал экспертное учреждение больше не привлекать этого конкретного эксперта Федяева к производству психолого-лингвистических экспертиз, поскольку тот не обладает остаточным уровнем профессионализма», — отметил П.Чиков.

Глава «Агоры» назвал это решение важным. «До сих пор эксперты никакой ответственности за лжеэкспертизы не несли. Сам факт создания такого прецедента имеет воспитательное значение», — пояснил он.

П.Чиков напомнил, что Валерия Бриниха обвиняли в экстремизме за статью «Молчание ягнят» с критикой свинофермы, которая загрязняла окружающую среду в Адыгее. Эта ферма принадлежала высокопоставленному лицу.

«В рамках предварительного следствия полицейский эксперт сделал заключение о том, что выражение «молчание ягнят» несет в себе оскорбление по национальному признаку, поскольку обвиняет в том, что кто-то является овцами», — рассказал П.Чиков.

Он добавил, что в итоге дело развалилось, и суд оправдал Бриниха, признав за ним право на реабилитацию, после чего в пользу эколога был взыскан 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование.