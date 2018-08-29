В России утвержден порядок выдачи автомобильного знака «Инвалид»

Согласно приказу Минтруда, знак будет выдаваться для конкретного человека с инвалидностью и на нем будет в обязательном порядке наноситься номер, информация о владельце, группе инвалидности и другие сведения. Выдавать знак будет бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства в течение месяца со дня регистрации заявления.

Знак «Инвалид», который дает право на парковку на специально отведенных местах, будет принадлежать конкретному человеку и может использоваться только на том автомобиле, на котором он передвигается.