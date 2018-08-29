В России утвержден порядок выдачи автомобильного знака «Инвалид»
Согласно приказу Минтруда, знак будет выдаваться для конкретного человека с инвалидностью и на нем будет в обязательном порядке наноситься номер, информация о владельце, группе инвалидности и другие сведения. Выдавать знак будет бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства в течение месяца со дня регистрации заявления.
Знак «Инвалид», который дает право на парковку на специально отведенных местах, будет принадлежать конкретному человеку и может использоваться только на том автомобиле, на котором он передвигается.
Комментарии7
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andrang2 29 августа 2018 | 13:39
Обычно эти "специально отведенные места" всегда заняты.
А "другие сведения" это что?
Там будет графа "цвет мочи", как в сведениях НКВД?
condor00 29 августа 2018 | 13:46
Поддерживаю.
poluputing 29 августа 2018 | 13:50
выдать безвозмездно всем любителям нацлидера, всем 86% . Нет машины, делать татуировку на лбу
vilingrad 29 августа 2018 | 13:53
Выдвинуть патрикккА- как инвалида мозговой деятельности!
bear123581321 29 августа 2018 | 13:55
Учредите ещё почётный знак "пенсионер". В тему.
cromwel 29 августа 2018 | 13:59
У " метро" на Симферомольском шоссе на 220 парковочных мест насчитал 42 для инвалидов. Просто Мекка какаято для них. Никогда не видел столько инвалидов в одном месте. Да и в городе вообще.
ed10075 29 августа 2018 | 14:07
А на заморские авто чиновников выдавать табличку "сволочи".