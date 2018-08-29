Роскомнадзор предложил свое посредничество при урегулировании конфликта между Яндексом и правообладателями

Об этом Интерфаксу сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин. Ранее Мосгорсуд заявил об обязанности Роскомнадзора ограничить доступ к пиратскому контенту в выдаче Яндекс.Видео, вне зависимости от обжалования компании решения суда. Ранее суд удовлетворил иск нескольких телеканалов к Яндексу и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента. Сам Яндекс утверждает, что закон, по которому блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики.