Памфилова: Муниципальный фильтр в действующей форме дает возможность для злоупотребления административным ресурсом
Муниципальный фильтр в действующей форме дает возможность для злоупотребления административным ресурсом и устранения политических конкурентов на выборах глав регионов. Об этом на заседании Центризбиркома заявила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК настаивает на изменении этой нормы в нынешнем виде, чтобы муниципальный фильтр не отсекал кандидатов и не разрушал политическую конкуренцию.
Комментарии15
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abidas 29 августа 2018 | 13:41
Да не может быть !?
patrikk_1 29 августа 2018 | 13:48
Памфилова: Муниципальный фильтр в действующей форме дает возможность для злоупотребления административным ресурсом...
Поэтому надо ввести кандидатский залог, на выборы мэра Москвы, к примеру, залог должен быть в размере 20 миллионов рублей, а минимальный процент отданных за него голосов, при которых деньги возвращаются - 5%. Если кандидат набирает меньше пяти процентов от числа проголосовавших, то деньги остаются на счету ЦИК РФ или ИК региона.
savta 29 августа 2018 | 13:42
это надо было решить ДО регистрации кандидатов, а сейчас это заявление просто пустая болтовня.
vaka257 29 августа 2018 | 13:46
Где же она раньше была?!...
kp6ic 29 августа 2018 | 13:48
да можно и без него не допускать. сфабриковать уголовное дело и запретить кандидату выдвигаться, не так ли, эллочка?
vilingrad 29 августа 2018 | 13:49
Муниципальный фильтр в действующей форме дает возможность для злоупотребления "
Эллка-целка шо-то начала подозревать по поводу своей невинности:(
wurm 29 августа 2018 | 13:50
Да неужели? А до объявления московских выборов она этого не знала?
cromwel 29 августа 2018 | 13:54
Ой, ну надо же, какое открытие!
chapter_2 29 августа 2018 | 14:00
Можно подумать, что административный ресурс может нести что-то отличное от зла. Э.Панфилова должна знать, что административный ресурс всегда противостоит Верховенству права.
dimavosko 29 августа 2018 | 14:02
Прозрела, блин. Так он для этого и был придуман, елки палки.
Никогда не поверю, что для Памфиловой это такое откровение.
Молчала бы лучше в тряпочку. Хоть не выглядела бы так подло.
askol2016 29 августа 2018 | 14:04
Теперь можно все, что угодно говорить: пахан оформлен, система закостенела, лояльные кадры на всех постах отобраны, стража наготове, ничего уже не изменится...
polimist 29 августа 2018 | 14:06
Спрашивается, а для чего он был придуман?
sparky 29 августа 2018 | 14:13
Когда Эллочка поскакала на должность, она претензий не высказывала.
А теперь ей разрешили.
Я вот услыхал, что в Москве и окрестностях даже собачьи будки снабдили портретом Собянина. Как там Эллочка? Не возражает? Может после выборов ей разрешат что-нибудь вякнуть и на эту тему.
akk48 29 августа 2018 | 14:14
наверное для этого и придумали
zloy_sok 29 августа 2018 | 14:23
Ага, сейчас выборы пройдут по старому тогда может быть....через пару лет.....Уже ждем спустив штаны!