Памфилова: Муниципальный фильтр в действующей форме дает возможность для злоупотребления административным ресурсом...

Муниципальный фильтр в действующей форме дает возможность для злоупотребления административным ресурсом и устранения политических конкурентов на выборах глав регионов. Об этом на заседании Центризбиркома заявила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК настаивает на изменении этой нормы в нынешнем виде, чтобы муниципальный фильтр не отсекал кандидатов и не разрушал политическую конкуренцию.