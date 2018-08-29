Владимир Путин объявил о некотором смягчении пенсионной реформы

В частности, пенсионный возраст для женщин устанавливается в 60 лет, а не в 63 года, как это предполагалось изначальным проектом. При этом возраст ухода на пенсию мужчин остался неизменным – 65 лет. Путин также предложил сохранить как федеральные, так и региональные льготы в соответствии с нынешним пенсионным возрастом. Кроме того, льготы сохраняются для определенных категорий работников.

«Выступление Владимира Путина не повлияло на позицию КПРФ по поводу пенсионного вопроса». Об этом журналистом сказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что компартия не откажется от идеи провести референдум по пенсионной реформе. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила радиостанции «Эхо Москвы», что ФБК не собирается менять своих планов провести акцию протеста 9 сентября в разных городах России. Напомню, в Москве столичные власти согласовать ее отказались.