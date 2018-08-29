Владимир Путин объявил о некотором смягчении пенсионной реформы
В частности, пенсионный возраст для женщин устанавливается в 60 лет, а не в 63 года, как это предполагалось изначальным проектом. При этом возраст ухода на пенсию мужчин остался неизменным – 65 лет. Путин также предложил сохранить как федеральные, так и региональные льготы в соответствии с нынешним пенсионным возрастом. Кроме того, льготы сохраняются для определенных категорий работников.
«Выступление Владимира Путина не повлияло на позицию КПРФ по поводу пенсионного вопроса». Об этом журналистом сказал лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что компартия не откажется от идеи провести референдум по пенсионной реформе. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила радиостанции «Эхо Москвы», что ФБК не собирается менять своих планов провести акцию протеста 9 сентября в разных городах России. Напомню, в Москве столичные власти согласовать ее отказались.
Комментарии40
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ed10075 29 августа 2018 | 14:05
Очередная преступная "многоходовочка". Первым шагом было запугать население, а потом откатить, в зависимости от реакции пипла. Реакция была слабенькой, морды чиновникам не били, потому и откатил он с 8 на 5 лет, и только женщинам.
blahovdav 29 августа 2018 | 14:07
А где ватаны?? Спрошу ка я в духе местной платной портянки:Ау, а где эта сволота, Данкоперда, он же ватникрашист и еще сотня погонял, крупный специалист в пенсионной реформе?? И его же: Путлер-прав!
balya 29 августа 2018 | 14:24
Нам много чего втюхивают, как там и что там за границей, но не говорят главного. А главное там то. что пенсионные деньги принадлежат пенсионерам, а после их смерти - их родственникам. В России пенсионные накопления почему то принадлежат государству, правительство которого разинуло на эти деньги рот и тратит их бездарно и бессмысленно. А мы слушаем нашего "благодетеля" разинув рот и киваем в такт его лживым словам. И какая разница когда уходить на пенсию при такой медицине и якобы социальном обеспечении в 55, 60, 65 всё равно многие до этой пенсии не доживут вследствие геноцида, развязанного правительством, против собственного народа. Чем меньше нас останется, тем больше им достанется.