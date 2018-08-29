Коммунальщики Петербурга включали чужие долги в платежки горожан

За месяц так незаконно собирали по 700 млн рублей.

Только за минувший май 400 тысяч семей заплатили больше 700 млн рублей, причем эти деньги они платить были не должны. Это чужие долги, накопленные предыдущими собственниками жилья десять лет назад. Речь идет о конторе с названием расчетный центр ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», она подведомственна Смольному, и через нее проходит 70 процентов коммуналки города. По предписанию надзорного ведомства — сотрудников центра, виноватых в рассылке, подвергнут дисциплинарному взысканию.

Внесено представление вице-губернатору по ЖКХ Николаю Бондаренко об устранении нарушений. При этом в самом ГУПе удивлены общественному резонансу вокруг долговых счетов. Издание коммерсант приводит цитату их представителя — «Это планомерная работа по снижению кредиторской задолженности в городе. Последние два года раз в квартал мы выставляли долговые счета. Сейчас просто дошли до более глубоких периодов». При этом госслужащие заметили, что нехорошо когда жилье продается с долгами, впрочем механизма решить эту проблему не существует.

Если коммунальщики необоснованно требуют оплатить чужой долг ЖКХ юристы рекомендуют обращаться в государственную жилинспекцию или в суд.