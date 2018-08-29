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13:03, 29 августа 2018

Коммунальщики Петербурга включали чужие долги в платежки горожан

За месяц так незаконно собирали по 700 млн рублей.

Только за минувший май 400 тысяч семей заплатили больше 700 млн рублей, причем эти деньги они платить были не должны. Это чужие долги, накопленные предыдущими собственниками жилья десять лет назад. Речь идет о конторе с названием расчетный центр ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», она подведомственна Смольному, и через нее проходит 70 процентов коммуналки города. По предписанию надзорного ведомства — сотрудников центра, виноватых в рассылке, подвергнут дисциплинарному взысканию.

Внесено представление вице-губернатору по ЖКХ Николаю Бондаренко об устранении нарушений. При этом в самом ГУПе удивлены общественному резонансу вокруг долговых счетов. Издание коммерсант приводит цитату их представителя — «Это планомерная работа по снижению кредиторской задолженности в городе. Последние два года раз в квартал мы выставляли долговые счета. Сейчас просто дошли до более глубоких периодов». При этом госслужащие заметили, что нехорошо когда жилье продается с долгами, впрочем механизма решить эту проблему не существует.

Если коммунальщики необоснованно требуют оплатить чужой долг ЖКХ юристы рекомендуют обращаться в государственную жилинспекцию или в суд.

Комментарии

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kindman_a 29 августа 2018 | 13:07

"...подвергнут дисциплинарному взысканию..."
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Ребята, вы не офуели там совсем - это 100% состав мошенничества по предварительному сговору в составе организованной группы, до 15 лет с конфискацией - а вы собрались им по замечанию сделать?!

poluputing 29 августа 2018 | 13:22

kindman_a: Когда квартиру покупаешь, заставь продавца заплатить долги. А если нет, то плати сам. Мокши какие то странные , если этого не догоняют

tvitov66 29 августа 2018 | 13:30

poluputing: какая интересная стабильность наступила в родном городе Гаранта ... главное что никто не виноват

kunst54 29 августа 2018 | 13:34

poluputing:
Долги ЖКХ не на квартире, а на конкретном человеке, и если он не платит, то именно он должник и он должником остается. Ты же в ресторане за того, кто перед тобой за твоим столиком отобедал и ушел, не заплатив, платить не станешь? Странный ты, если этого не понимаешь.

vezdehod 29 августа 2018 | 14:23

Так все россине платят за долги Крыма, Донбасса,и остальных Кавказских захребетников.

astet 29 августа 2018 | 13:22

kindman_a: ну, и где "гарант конституции", маму его в зад???
Если не работает
выстроенная им вертикаль власти,
если " правоохранительные" и государственные органы
покрывают жуликов и мошенников,
давай, дядя Вова (мы с тобой!), засучивай рукава
и принимался за работу, бездельник!!!

putin_itogy 29 августа 2018 | 13:29

Зае* БИСЬ!!
путин, аплодирую вашему ОПГ, стоя...

piterjanis 29 августа 2018 | 13:32

у мня тсж и плачу конкретно за себя

cromwel 29 августа 2018 | 14:02

Я надеюсь увидеть посадки?

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